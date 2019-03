So erreichen Sie Rudolf van Hüllen:

Überall in Europa stehen die traditionellen Parteiensysteme unter Druck. Die Mitte schrumpft, und je nach politischer Kultur reüssieren in Nord- und Südeuropa rechts- oder links­populistische Formationen. Deren Abgrenzung zu den benachbarten radikalen Formationen ist oft zweifelhaft. In Deutschland war sich der Verfassungsgeber solcher Gefahren 1949 sehr bewusst. Er hat dem Grundgesetz deshalb die Stützpfeiler einer „wehrhaften Demokratie“ eingezogen. Sie setzen normativ, Ultima Ratio aber auch repressiv Grenzpfähle zu jenen politischen Extremisten im rechten und linken Spektrum, die außerhalb des Verfassungsbogens stehen.

Doch angesichts der Veränderungen auch im bundesdeutschen Parteiensystem stellt sich die Frage: Wie bewährt sich die wehrhafte Demokratie? Die staatstragenden Parteien verlieren Rückhalt, und politisch motivierte Kriminalität nimmt zu. Die amtliche Statistik zeigt, dass unfriedliche Formen der politischen Auseinandersetzung quantitativ aufwachsen und die Gewalt in Einzelfällen qualitativ in terroristisches Handeln umschlägt.

