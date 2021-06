Neulich war sie zu Gast bei Kurt Krömer im rbb. Der Komiker ist dafür bekannt, dass er seine Gäste „grillt“, besonders Politiker. Seine Interviews sind ein Lichtblick, wenn ihm sein Gegenüber Kontra gibt. Und sie grenzen an Körperverletzung, wenn sich ein Gast einfach so abwatschen lässt. Der Auftritt von Frauke Petry gehört in die zweite Kategorie.

Viele hat das überrascht, um nicht zu sagen, verstört. Denn die ehemalige Bundessprecherin der AfD stand bislang in dem Ruf, sie sei schlagfertig, unerschrocken und eloquent. Jetzt erlebte man, wie sie ihren Rest Würde verspielte, weil sie den Angriffen ihres Gastgebers nichts entgegensetzen konnte. Ihr Leben sei wie die Titanic, feixte Krömer. Privatinsolvenz, mit der AfD gescheitert, mit der Blauen Partei gescheitert. Titanic? Das sei das Megaschiff, das untergehe. „Aber in Ihrem Leben gibt es noch Teil II, IIl und IV.“

„Requiem für die AfD“

Was er mit Teil IV meinte, sagte Krömer nicht. Die Frage kann jetzt jeder selbst beantworten. Kleiner Tipp: Es könnte sich um das Buch handeln, das Frauke Petry über die AfD geschrieben hat. Um dafür zu werben, war sie zu ihm in die Sendung gekommen. Es heißt „Requiem für die AfD“. Und schon der Titel ist eine Ohrfeige für die Partei. Die AfD ist zwar so zerstritten wie noch nie. Aber sie ist noch längst nicht tot. Und natürlich ist es kein Zufall, dass das Buch genau vor der Bundestagswahl und im Eigenverlag erschienen ist. Wenn es stimmt, was ihre Kritiker sagen, enthält es Lügen und Falsch-Informationen. Und das entbehrt nicht einer gewissen Brisanz. Schließlich geht es darin auch um ein Thema, das der AfD gerade um die Ohren fliegt: illegale Parteispenden.

Petry war gut beraten, ins Fernsehen zu gehen, bevor Krömer die Gelegenheit hatte, ihr Buch durchzulesen und sie auf Widersprüche und Ungereimtheiten anzusprechen. Das Werk erzählt davon, wie sie, die promovierte Chemikerin, 2013 innerhalb von kurzer Zeit zur Bundessprecherin der AfD aufstieg. Und man erfährt auch, warum sie ihr Amt 2017 plötzlich wieder niederlegte, einen Tag, nachdem die Partei bei der Wahl mit 12,6 Prozent in den Bundestag eingezogen war und sie ein Direktmandat gewonnen hatte.

Petrys Sturz Petry erlitt dasselbe Schicksal wie vor ihr Bernd Lucke, der die Partei mitgegründet hatte. 2015 hatte Petry ihn gestürzt. Während er, der Professor für Makroökonomie, sich auf die Kritik am Euro fokussiert hatte, hatte sich der Schwerpunkt längst auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung verschoben. Zwei Jahre später passierte ihr dasselbe wie ihm. Jetzt war sie es, die ihrem eigenen Sturz mit ihrem Austritt zuvorkam.