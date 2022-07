Nur noch 45 Prozent aller Intensivbetten in Deutschland können derzeit ohne Einschränkungen betrieben werden, berichtete der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, vergangene Woche den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das liege vor allem an dem Umstand, dass sich viele Mitarbeiter nach einem positiven Corona-Test in staatlich angeordneter Isolation befänden, so Marx. Aufgrund der fehlenden (und ohnehin zu wenigen) Fachkräfte seien im Vergleich zum Vorjahr etwa 2000 Betten weniger verfügbar, gleichzeitig werden dem Divi-Chef zufolge jedoch rund doppelt so viele corona-positive Patienten intensivmedizinisch behandelt. Die Personalausfälle machen sich nicht nur auf den Intensivstationen, sondern ebenso in der regulären klinischen Versorgung bemerkbar.

Erinnerungen an den Beginn der Krise So klagte auch der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, jüngst darüber, dass in ganz Deutschland Stationen und Abteilungen wegen Personalmangels abgemeldet würden. Das genaue Ausmaß der Ausfälle kennt niemand, denn entsprechende Zahlen werden bisher nicht bundesweit erfasst (was niemanden wundern dürfte, der sich mit dem politisch anscheinend bedeutungslosen Evaluationsbericht auseinandergesetzt hat). Was heißt das alles nun für uns als potenzielle Patienten? Sie ahnen es: nichts Gutes.