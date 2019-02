So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Oktober erscheint sein Essay „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer“ bei zu Klampen.

„Freiheit“, heißt es bei Hegel, „ist die Einsicht in die Notwendigkeit“. Mit diesem hübschen Sinnspruch erweist sich der schwäbische Meisterdenker als ein sehr deutscher Philosoph. Denn mit der Freiheit hat man es hierzulande nicht all zu sehr. Allenfalls kann man sie sich als das Begreifen in das Unvermeidbare vorstellen. Dass Freiheit einfach Freiheit von jeder Art Zwang ist – auch von jedem gutgemeinten – übersteigt hingegen die Vorstellungskraft des durchschnittlichen Deutschländers bei weitem. Dieser Grundcharakterzug, falls es solche nationalen Charakterzüge überhaupt geben sollte, erklärt sehr viel über dieses seltsame Land zwischen Rhein und Oder.

Zum Beispiel, weshalb ein Landesparlament, hier das Brandenburgische, allen Ernstes ein Gesetz beschließt, das politischen Parteien vorschreibt, auf ihren Landeslisten abwechselnd Frauen und Männer aufzustellen.

