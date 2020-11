Herr Liecke, Sie sind stellvertretender Bezirksbürgermeister von Neukölln. Am vergangenen Wochenende ist in Ihrem Bezirk ein Streit zwischen einem arabischen Familienclan und einer Tschetschenen‑Bande eskaliert. Dabei kam es zu Prügelorgien, Messerstechereien und einem zerstörten Späti. Was ist da los in Neukölln?

Offensichtlich eskaliert die Lage momentan bei den Clans, und zwar nicht nur bei den arabischen, sondern auch bei den tschetschenischen Clans. Hier geht es augenscheinlich um Revierkämpfe wegen Drogenhandels und sonstiger Kriminalität sowie darum, die Macht in den Arealen von Neukölln neu zu verteilen. Das treibt mir schon die Sorgenfalten ins Gesicht.