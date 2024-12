Mit Spannung war sie erwartet worden, das Ergebnis allerdings blieb dürftig. Wer sich von der ersten Befragung des Bundeskanzlers nach dem Bruch der Ampelkoalition weitergehende Erkenntnisse zu den Begleitumständen, zur Vorgeschichte und zur weiteren Zukunft der Rumpf-Regierung erwartet hatte, wurde enttäuscht. Olaf Scholz blieb an diesem Mittwoch im Bundestag weitgehend nichtssagend, antwortete ausweichend und wiederholte sich immer wieder. In seinem Eingangsstatement bekräftigte er die militärische Unterstützung der Ukraine und legte Wert auf die Feststellung, sein soeben erfolgter Besuch in Kiew bei Wolodymir Selenskyi sei zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Diese Bemerkung wurde aus dem Plenum mit verhaltenem Lachen quittiert – eine Anspielung darauf, dass es sich für Scholz eher um einen Wahlkampftermin gehandelt habe.

Der Bundeskanzler hob hervor, es dürfe bei möglichen Waffenstillstandsverhandlungen nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg entschieden werden. Ebenfalls bekräftigte er seine Entscheidung, dem Land keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern, um eine mögliche Eskalation zu vermeiden. Auf den späteren Einwurf eines FDO-Abgeordneten, Russland habe trotz Lieferung ähnlicher Raketen aus Frankreich und Großbritannien an die Ukraine keine (atomare) Eskalation betrieben, ging Scholz nicht weiter inhaltlich ein; andere Länder würden eben eine andere Politik verfolgen. Er werde jedenfalls jetzt keine (viermonatige) Ausbildung ukrainischer Soldaten am Taurus-Waffensystem gestatten, damit die Nach-Ampel-Regierung den Taurus gegebenenfalls möglichst schnell liefern könne.

Gefahren hybrider Kriegsführung

Scholz bestätigte auf Nachfrage die großen Gefahren hybrider Kriegsführung insbesondere durch Länder wie Russland und China; Deutschland müsse sich entsprechend vorbereiten, was große Anstrengungen erfordere. Bei späterer Gelegenheit antwortete er auf die Frage, ob Annalena Baerbock ihren jüngsten Vorstoß zu einer möglichen Entsendung von Bundeswehreinheiten in die Ukraine aus Gründen der Friedenssicherung mit ihm abgesprochen habe, dies habe die Außenministerin gar nicht in Aussicht gestellt. Es sei in der aktuellen Situation ohnehin ausgeschlossen. Sein vor wenigen Wochen mit Russlands Präsident Putin geführtes Telefonat rechtfertigte Scholz mit dem Argument, gerade die Europäer müssten auch zum Kreml Kontakt halten. Andere Regierungschefs hätten ihn darin unterstützt.

Viele Fragen von Abgeordneten bezogen sich auf die schlechte Wirtschaftslage in Deutschland. Scholz blieb defensiv-optimistisch, machte die schlechte Weltwirtschaft und die hohen Energiepreise für die Situation verantwortlich – und teilte der CDU-Abgeordneten Julia Klöckner sinngemäß mit, sein angekündigtes Wirtschaftswunder werde aus genannten Gründen wohl noch etwas auf sich warten lassen. Die Weichen dafür aber seinen von seiner Regierung gestellt worden; die Union forderte er auf, zur Ankurbelung der Wirtschaft bei der Entlastung der Unternehmen von den hohen Netzentgelten mitzuwirken. Später warb er dafür, staatlicherseits Investitionen mit einem „Innovations-Bonus“ anzuregen. Eine Entlassung von Bundeswirtschaftsminister Habeck, wie sie von einem AfD-Abgeordneten angeregt wurde, lehnte Scholz erwartungsgemäß ab. Die mögliche Insolvenz des Batterieherstellers Northvolt und das damit einhergehende Risiko des Verlusts von Subventionen in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro nannte der Kanzler „sehr bedauerlich“.

Streitpunkt Bürgergeld

Vorwürfe von Hermann Gröhe (CDU), die Scholz-Regierung habe mit dem Bürgergeld ein falsches Anreizsystem geschaffen, das Leistung nicht belohne und die Menschen nicht in Arbeit bringe, konterte der Kanzler mit dem Hinweis darauf, die Union habe diesem Gesetzesvorhaben im Bundestag selbst zugestimmt. Außerdem seien Regelungen auf dem Weg, mit denen Totalverweigerer besser sanktioniert werden könnten. Ein interessanter Hinweis war an dieser Stelle den Ausführungen des Kanzlers zu vernehmen: Der ukrainische Präsident habe ihm soeben in Aussicht gestellt, eine Behörde zu schaffen, die dabei helfen soll, Ukrainer in Deutschland besser als bisher in Arbeit zu bringen beziehungsweise sie zu einer Rückkehr in ihre Heimat zu animieren.

Auf die Frage eines AfD-Abgeordneten, was denn aus seinem Versprechen geworden sei, abgelehnte oder kriminelle Asylbewerber „in großem Stil“ abzuschieben, sagte der Kanzler, seine Regierung arbeite daran. Man habe bereits mit mehreren Ländern Rückführungsabkommen vereinbart, das Ganze sei aber ein langwieriger und schwieriger Prozess. Jedenfalls seien die illegalen Einreisen deutlich reduziert worden, andererseits sei die Bundesrepublik auf Einwanderung angewiesen. Auch betonte er, sein Verhältnis zum polnischen Ministerpräsidenten Tusk wäre keineswegs getrübt (in Polen ist man wegen der laxen deutschen Migrationspolitik auf die Berliner Regierung nicht gut zu sprechen).

Was sagt Scholz zum BSW?

Am Ende der Kanzler-Befragung wollte die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta wissen, wie denn der Kanzler mit der Tatsache umgehe, dass in Brandenburg seine eigene Partei in einem Koalitionsvertrag mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) die vom Kanzler selbst in die Wege geleitete Stationierung amerikanischer Raketen auf deutschem Boden ausdrücklich ablehne. Scholz widersprach, dass dies der Fall sei. Mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke stehe er in gutem Verhältnis; ohnehin würden ihn entsprechende Vorstöße aus einzelnen Bundesländern nicht von seinem bisherigen Kurs abbringen.

Fazit: Ein Bundeskanzler auf Abruf und im Verteidigungsmodus, der sich seine Schwäche aber auf keinen Fall anmerken lassen will. So betonte er denn auch gleich zu Beginn der Fragestunde seine Überzeugung, nach der bevorstehenden Wahl im Amt bleiben zu können. Wie heißt es dazu so schön in Goethes „Faust“: Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.