Zunächst ein Eingeständnis in eigener Sache. Ich habe mich getäuscht, nachweislich getäuscht. Vor einem guten Jahr, der Streit zwischen CDU und CSU tobte aufs Heftigste, hatte ich im Bayerischen Fernsehen (BR) prognostiziert, dass es eine Neujahrsansprache 2020 von Angela Merkel nicht mehr geben werde.

Und nun findet das statt, was es nach Einschätzung des Autors gar nicht mehr geben dürfte. Da steht sie wie immer vor der Silhouette des nächtlichen Brandenburger Tors, neben der Deutschlandfahne und der Flagge der EU, diesmal in einem schillernden Smaragdgrün und stimmt ihr Volk, also alle, die hier leben, auf das Neue Jahr ein. Und wenn man das alljährliche Schauspiel so betrachtet, dann kommt man nicht umhin zu sagen: Es würde auch einfach was fehlen.

Ernster, fester Blick, besorgt, sorgend

Silvester, das ist Merkel mit diesem einzigartigen mütterlichen Blick und Ihren guten Wünschen fürs Neue Jahr, dann kann man allmählich das Rechaud fürs Raclette oder Fondue aufsetzen. Merkels Neujahrsansprache gehört nach anderthalb Jahrzehnten zu Silvester wie „Dinner for One“, (bisher!) das Feuerwerk, und am nächsten Morgen das Neujahrsskispringen. So war das immer, und so soll das bitte auch bleiben.

Wobei die Kanzlerin uns dieses Jahr schon auf ein anderes Silvester vorbereitet, ohne allerdings gleich für die Pyromanen unter uns unmittelbare Konsequenzen zu fordern. Einmal dürfen wir offenbar noch. Aber die Kanzlerin sagt den Silvester-Zündlern zugleich, was Sache ist. Ernster, fester Blick, besorgt, sorgend: „Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich. Sie und die aus der Erderwärmung erwachsenden Krisen sind von Menschen verursacht. Also müssen wir auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen. Noch ist das möglich.“

Das Prinzip, keines zu haben

Die Klimakanzlerin ist wieder voll da. Zwölf Jahre nach ihrem Klima-G8-Gipfel in Heiligendamm, bei dem man dachte, in dieser Sache ginge es ihr ums Prinzip. Dazwischen war aber nichts, oder nicht viel. Weil Merkel immer das gerade Gebotene oder geboten Scheinende zu ihrer Sache macht. Charles-Maurice de Talleyrand, der mächtige Außenminister von Napoleon, hätte seine Freude seiner Elevin Merkel gehabt. In der Politik gebe es nur ein Prinzip, beliebte de Talleyrand zu sagen, und das sei, keines zu haben. De Talleyrand war erst Kleriker, dann Royalist, dann Revolutionär. Er war immer das, was sich gerade als vorteilhaft für ihn erwies. Er hat damit großen Erfolg gehabt.

Bei Merkel ist das genauso. Nach Fukushima war Energiewende. Und nach Greta ist Klimawende. Wer will, kann sogar eine kleine Anspielung auf die Oma-Umweltsau-Debatte erkennen, wenn die Kanzlerin dazu anmerkt, dass sie ja mit ihren 65 Jahren in einem Alter sei, „in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte.“ Aber das stimmt natürlich nicht, denn Merkel war dieser Tage wie man hört im Engadin im verdienten Urlaub und diese Sendung wurde schon vor geraumer Zeit aufgenommen wie der ewige Roberto Blanco bei der Silvesterparty im Fernsehen.

Majestätisch über dem politischen Geschehen

Angela Merkels Neujahrsansprache ist in ihrem 15. Jahr zu so etwas wie der Queen’s Speech geworden. Bei der traditionellen Rede der Königin vor dem britischen Parlament werden seitens der Regierung die konkreten Inhalte beigemengt. Die Queen trägt sie nur vor, im Falle von Elisabeth II. inzwischen zum ungefähr 70. Mal. Ganz so lange gibt es Merkels Neujahrsansprache noch nicht, aber der Ton ist beinahe so monarchisch. Die politischen Inhalte nur beigemengt. So, als schwebte sie majestätisch wachend über dem politischen Geschehen. Hierzulande, aber auch weltweit. Und das verfehlt seine beruhigende Wirkung in diesen besonderen letzten Stunden nicht, in denen wir naturgemäß und anlassbedingt sentimentalisch sind.

So schön ist das, wir sollten uns eine Lösung überlegen, wie diese Neujahrsrede der Angela Merkel erhalten werden kann, über ihre Amtszeit hinaus. Vielleicht kann der künftige Kanzler oder die künftige Kanzlerin mit seiner/ihrer Rede auf Weihnachten gehen, und der Bundespräsident macht diesen Sendeplatz frei. Zugunsten einer Alt-Kanzler-Königin Merkel, präziser: einer Alt-Kanzlerinnen-Königin Merkel, die dann seinen Part an Silvester einfach übernimmt. Von uns aus darf das dann so lange weitergehen wie bei Königin Elisabeth II. von England auch.

Was aber, dieser schreckliche Gedanke stellt sich alsbald ein beim Lauschen der Kanzlerin, wenn ihre Amtszeit – verfrühte Prognose hin oder her – nun wirklich bald endet, sie also WIRKLICH nur noch einmal an Neujahr zu uns sprechen wird.