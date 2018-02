Jens Spahn, 37, Gesundheitsminister: Den ehemaligen parlamentarischen Staatssekretärs aus dem Finanzministerium zum Bundesgesundheitsminister zu ernennen, war vielen Merkel-Kritikern innerhalb der CDU ein zentrales Anliegen. Jens Spahn ist jung, konservativ und scheut sich nicht davor, auf Konfrontation zur Kanzlerin zu gehen. Er wird als Hoffnungsträger der CDU gehandelt, seit er 2002 im Alter von 22 Jahren in den Bundestag einzog.

Julia Klöckner, 45, Landwirtschaftsministerin: Sie trat schon zweimal bei den rheinland-pfälzischen Landtagswahlen an, scheiterte und wird trotzdem weiter als mögliche Merkel-Nachfolgerin gehandelt. Nun kann sie sich bundespolitisch im Landwirtschaftsministerium profilieren. In dem Ministerium hat sie schon Erfahrung. Von 2009 bis 2011 war sie hier parlamentarische Staatssekretärin – außerdem war sie deutsche Weinkönigin und entstammt einer Winzerfamilie.

Peter Altmaier, 59, Wirtschaftsminister: Der Saarländer gilt als einer der engsten Vertrauten und Allzweckwaffe von Angela Merkel. 2012 war Altmaier kurzzeitig Umweltminister, bevor er ab 2013 das Kanzleramt leitete. Hier übertrug Merkel ihm 2015 auch die Koordination der Flüchtlingsfrage. Seit der Bundestagswahl 2017 ist er zusätzlich kommissarisch Finanzminister. In Berlin sagt man ihm nach, dass er das Amt des Finanzministers gerne behalten hätte – das stellt nun aber die SPD. Mit seinem neuen Amt als Wirtschaftsminister bleibt er jedoch weiter an zentraler Stelle in Merkels Regierung.