Die FDP in Person ihres Generalsekretärs hat damit also im Grunde nur ein gefühlspolitisches Signal der Sympathie an den beliebten CDU-Innenminister Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen gesendet, der seine Polizei künftig die Nationalität von Straftätern vermelden lässt. Wirkliche Wirkung hätte so etwas allenfalls sehr langfristig, wenn Migrationspolitiker den Mut fänden, die Zuwanderung von potentiellen Gewalttätern und Gefährdern, die ganz offenkundig eben mit bestimmten Herkünften korreliert, wirksam zu unterbinden, beziehungsweise sie verstärkt abzuschieben.