Für Sicherheit sorgte heute in der Bundespressekonferenz kein geringer als der große Orion. Der Polizei-Schäferhund ging an der langen Reihe von Journalisten und Fotografen entlang, um Sprengstoff zu erschnüffeln. Dann konnte Kanzler Olaf Scholz zusammen mit gleich vier Ministern die ersehnte Nationale Sicherheitsstrategie vorstellen. Tatsächlich fand Orion keinen Sprengstoff. Und es scheint so, dass auch die Regierung dem vorgestellten Papier zuvor jede Brisanz entzogen hatte, damit ja nicht schon wieder was in die Luft geht in der Ampel-Koalition.

Das, was die Außen- und die Innenministerin, der Finanz- und der Verteidigungsminister zusammen mit dem Regierungschef präsentierten, war nicht überraschend, wenig aufregend; allein dass der Klimaschutz, die Apotheken und die warmen Duschen, wie Annalena Baerbock erklärte, auch zur nationalen Sicherheit gehören, das konnte nun die Ampel mit großem Aplomb verkünden. Einen Nationalen Sicherheitsrat, wie von der FDP gewünscht, wird es nicht geben.