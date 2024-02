Noam Petri ist in Tel Aviv geboren und studiert Medizin an der Charité in Berlin.

Woher kommt der grassierende Antisemitismus? Von den Rechten. Zumindest, wenn man der berühmten Polizeistatistik glaubt, in der etwa 90% der antisemitischen Vorfälle dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Doch wenn man weiß, dass jeder nicht eindeutig zuzuordnende Fall automatisch dem rechten Spektrum zugeordnet wird, dann sieht das Ganze schon anders aus. Fragt man in Deutschland lebende Juden, dann sowieso.

„Hitler hat euch vergessen zu vergasen“, rief mir und meiner Mannschaft mehrere Male kein Rechter, sondern ein muslimischer Gegenspieler zu. Da ich bei Makkabi Frankfurt spielte, einem jüdischen Sportverein, waren alle Makkabi-Spieler für den muslimischen Antisemiten Juden – obwohl die Spieler überwiegend gar nicht jüdisch sind. Entschuldigung, fast alle. Mein muslimischer Kapitän wurde häufig als „Verräter“ beleidigt. „Wie kann man für die Juden spielen“, hieß es.

Diesen Hass erlebte ich während meiner ganzen Fußballlaufbahn. „Brecht den Juden die Beine!“, rief der gegnerische Trainer seiner migrantisch geprägten Mannschaft zu, nachdem meine Mannschaft mit 1:0 in Führung gegangen war. Wir waren damals gerade einmal zehn Jahre alt und trugen Trikots, die uns viel zu groß waren.

No-Go-Areas für Juden in Frankfurt

Niemand wird als Antisemit geboren. Man wird zu einem Antisemiten erzogen. Ich habe erlebt, wie migrantische Eltern der gegnerischen Mannschaft dem Schiedsrichter lautstark unterstellten „von den Juden bezahlt worden zu sein“, als sie mit seiner Leistung unzufrieden waren. Als mein bester Freund darauf mit „Scheiß Nazi“ antwortete, bekam er die rote Karte und flog vom Platz. Die Eltern durften allerdings weiter zuschauen. Das sind keine Einzelfälle. Es ist leider die Regel. Zum Glück nicht in jedem Spiel, aber (fast) in jeder Saison.

Noam Petri in einem Makkabi-Outfit

Trotz der großen Anzahl von Artikeln und Reportagen über solche Fälle vermute ich, dass der durchschnittliche Deutsche beim Wort „muslimischer Antisemitismus” nicht an einen gewöhnlichen Samstagnachmittag auf dem Fußballplatz, sondern eher an Berlin-Neukölln denkt. Die Assoziation ist grundsätzlich nicht falsch, das Problem geht jedoch weit über die Grenzen dieses Bezirks hinaus. Antisemitismus ist in westdeutschen Großstädten mit hohem Migrationsanteil inzwischen allgegenwärtig.

Ich bin in Tel Aviv geboren worden und in Frankfurt am Main aufgewachsen. Auch in der Stadt der Banken gibt es leider No-Go-Areas für Juden, wie in Berlin. Hier wurden zwei Freunde von mir in der U-Bahn angegriffen, weil einer von ihnen offen seine Davidstern-Kette trug. Hier warfen zwei muslimische Jugendliche Böller auf mich und meine Freunde, nachdem sie erfahren hatten, dass wir bei Makkabi Frankfurt spielen. Zuvor spielten wir zusammen noch mehrere Stunden Fußball. Allein der Fakt, dass wir bei Makkabi Frankfurt waren, reichte, um die Stimmung innerhalb weniger Sekunden zum Kippen zu bringen. Von Freude in Hass. Brutalen Judenhass.

Antisemitismus von arabisch-muslimischen Berlinern

Schon bevor ich nach Berlin gezogen bin, um Medizin an der Charité zu studieren, warnten mich jüdische Freunde vor gewissen Ecken der Hauptstadt. Bereits zuvor las ich in den Medien immer wieder über Antisemitismus von arabisch-muslimischen Berlinern. Schon vorher wusste ich, dass es in meinem ersten Jahr in Berlin wohl viele antisemitische „Vorfälle“ geben würde.

Seit ich in Berlin lebe, schickt mir mein Vater regelmäßig Schlagzeilen von antisemitischen Fällen per WhatsApp zu. Eine kleine Auswahl: „Berlin: Versuchter Brandanschlag auf Synagoge“ (ZDF, 19. Oktober 2023) oder „Israeli in Berlin angegriffen” (N-TV, 12. November 2023). Es sind keine Einzelfälle, und wir sollten uns nicht wundern, wenn Jugendliche Süßigkeiten in Neukölln verteilen, um den größten Judenmord seit der Schoa zu feiern.

Dieser Judenhass war bereits vor dem 7. Oktober in ihren Köpfen. „Die Lage wird regional immer angespannter. Das gilt besonders für solche Schulen, an denen viele Schüler mit Wurzeln im arabischen Raum unterrichtet werden“, sagte Stefan Düll, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Judenhass an den Universitäten

Parallel zu den Schulen wächst auch an unseren Universitäten ein immer größeres antisemitisches Milieu. Es ist ein Phänomen innerhalb der postkolonialen Linken, das wir aus den USA kennen und das nun auch in Deutschland auftaucht. „It depends on the context“, war die Antwort der damaligen Harvard-Präsidentin gegenüber dem US-Kongress, ob denn der Aufruf zum Genozid (!) an Juden unter „harassment“ und „mobbing“ falle. Seit Jahren leben woke Studenten ihren Antisemitismus offen an US-Universitäten aus. Nach dem Hamas-Massaker schaut man nur genauer hin.

In Deutschland bewegen wir uns längst in dieselbe Richtung. An der Freien Universität Berlin besetzten linksextreme Studenten einen Hörsaal, riefen zur Vernichtung Israels sowie zur Intifada auf; an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf verteilte die vom Verfassungsschutz beobachtete islamistische Gruppe „Realität Islam“ einen Propagandaflyer, in dem Israel nur in Anführungszeichen geschrieben wurde; auf meine Frage, ob die Hamas eine Terrororganisation sei, korrigierte ein Student im Studentenparlament der Humboldt-Universität lediglich meine arabische Aussprache des Wortes Hamas. Eine Antwort erhielt ich nicht.

Während jüdische Studenten vom AStA der Heinrich-Heine-Universität beschimpft wurden, weil sie vorgeschlagen hatten, eine Israel-Flagge vor der Universität zu hissen, behauptete ein Student am Infostand von „Studis gegen rechte Hetze“ am Campus der Goethe-Universität Frankfurt am Main, dass die PFLP, eine palästinensische Terrororganisation, legitimer „Widerstand“ sei. Der Redner sprach gar vom „sogenannten jüdischen Volk“. Woche für Woche berichten mir jüdische Studenten von derlei antisemitischen Vorfällen an ihren Universitäten. Die Angst ist zum ständigen Begleiter vieler Juden an deutschen Universitäten geworden.

Gegen rechts immer, gegen Islamisten nimmer?

Es ist jedoch offenkundig kein rechter Judenhass, den ich hier beschreibe. Ich möchte den rechten Antisemitismus nicht verharmlosen. Doch jedwede Kritik wird in Deutschland pauschal als „rechts“ abgestempelt. So wurde ich Zeuge, wie die Jusos aufgrund ihres pro-israelischen Antrags im Studentenparlament der Humboldt-Universität der „rechten Bourgeoisie“ zugeordnet wurden. Ich darf mir seit Wochen anhören, dass ich ein „Faschist“ und ein „neokolonialer Nazi“ sei. Vor kurzem wurde ich als Medizinstudent sogar mit dem Menschheitsverbrecher Dr. Mengele verglichen.

Erleben wir vielleicht die Geburt einer neuen Erinnerungskultur? Eine woke Erinnerungskultur, die daraus besteht, gemeinsam mit Islamisten Juden als Nazis zu beleidigen? Karl Kraus hatte recht: „Die Gedankenfreiheit haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Gedanken.“ An unseren Universitäten vermisse ich sie häufig.

„Nie wieder ist jetzt“ stand auf etlichen Plakaten auf den Anti-AfD-Demonstrationen der letzten Tage. Doch wo blieben all die hunderttausenden Menschen nach dem größten Massenmord an den Juden seit der Schoa? Wo blieben sie, als es einen Anschlag auf eine Synagoge gab, als Häuser mit Davidsternen markiert wurden oder als die Hamas zum „Tag des Zorns“ aufgerufen hat? Gegen rechts immer, gegen Islamisten nimmer? Wer den Antisemitismus nur beim politischen Gegner sieht, ist Teil des Problems. Damit Juden in Deutschland in Sicherheit Leben können, müssen wir die Ketten der politischen Korrektheit hinter uns lassen und endlich offen über die Probleme sprechen können.

