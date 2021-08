Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

„Es wird keine Impfpflicht geben.“ Diesen Satz hat Bundeskanzlerin Merkel vor einem knappen Monat beim Besuch des Robert-Koch-Instituts gesagt. Seit dem gestrigen Tag kann man sich nicht sicher sein, ob das Fundament dieses Satzes nicht brüchig geworden ist.

Denn de facto, so hat es die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossen, bestraft der Staat vom 10. Oktober an all jene, die nicht vollständig gegen das Corona-Virus geimpft sind: Corona-Tests werden sie von diesem Zeitpunkt an selbst bezahlen müssen.

Sonst dürfen sie nicht ins Hotel, zum Friseur, in kein Fitness-Studio und auf kein Fest. Immerhin – in die Kirche dürfen sie, das hat die Partei mit dem C durchgesetzt. Gekoppelt werden die Regelungen, die vom 23. August an gelten, an den Inzidenzwert 35. Das bedeutet: Steigt die Zahl der Neuinfektionen in einem Landkreis auf mehr als 35 pro 100.000 Einwohner, treten die Regeln automatisch in Kraft.

Mehr niederschwellige Impfangebote

Außer Zweifel steht, dass die Regierenden von Bund und Ländern angesichts (moderat) steigender Infektionszahlen Maßnahmen ergreifen müssen. Dazu sollten in erster Linie niederschwellige Impfangebote gehören: Ob per Impfbus, am Supermarkt, mit einer Bratwurst zur Belohnung – das sind Angebote, mit denen man den Großteil der Impf-Faulenzer „abholen“ kann, wie es so schön neudeutsch heißt. Die fünf Prozent Hardcore-Impfverweigerer sind dann nicht mehr relevant für die Eindämmung der Pandemie. Im übrigen: Laut RKI ist die Impfquote zumindest bei den Menschen mit Erstimpfung deutlich höher als bisher angenommen.

Eine Impfpflicht, wie sie sich langsam durch die Hintertür anschleicht, ist angesichts einer gerade in den vulnerablen Bevölkerungsgruppen sehr guten Impfquote nicht vertretbar. Wenn der Staat nun repressiv gegenüber den Bürgern agiert, gesteht er nur seine eigene Ratlosigkeit ein.

Klammern an den Inzidenzwert

Dass den Regierenden etwa nichts Besseres eingefallen ist, als die Maßnahmen an einen Inzidenzwert von 35 zu koppeln, ist haarsträubend. Denn dieser sagt wenig über die tatsächlich Pandemielage aus. Dazu nur ein Beispiel: Im April kam es in der Suhler Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge zu einem massiven Corona-Ausbruch. An einem Tag wurden in der Flüchtlingsunterkunft 30 neue Fälle registriert, in der restlichen Stadt Suhl nur einer. Das ließ die Sieben-Tages-Inzidenz in der 30.000-Einwohner-Stadt Suhl auf 256 schnellen, sodass die gerade geöffneten Schulen wieder geschlossen werden mussten. Im Russischen gibt es zu derart wenig aussagekräftigen Statistiken ein geflügeltes Wort: Wie hoch ist die durchschnittliche Fiebertemperatur im Krankenhaus? 36,6, inklusive der Leichenhalle.

Eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen sollte von einem „bundeseinheitlichen, umfassenden Bewertungssystem des Pandemiegeschehens auf Basis unterschiedlicher Faktoren“ abhängig sein, so hat es heute wieder der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, gesagt. Dazu gehört die Frage: Wer ist infiziert? Sind es Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder sind es Kinder in Schulen und Kindergärten, bei denen das Risiko einer schweren Erkrankung äußerst gering ist? Handelt es sich bei den Infektionen um eingrenzbare Cluster wie im Fall von Suhl? Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? Was viele Ärzte, Virologen und Epidemiologen seit langem predigen, scheint die Regierenden nicht zu tangieren – sie klammern sich an den Inzidenzwert.

Ein genauerer Blick auf die Statistik, der eben nicht nur die allgemeine Krankenhaus-Fiebertemperatur misst, lässt erahnen, wie das Infektionsgeschehen sich in diesem Spätsommer darstellt: In Schleswig-Holstein, wo die Schüler schon am 2. August aus den Sommerferien in die Schulen zurückgekehrt sind, sind die Fünf- bis 14-Jährigen Inzidenz-Spitzenreiter, die Ansteckungen liegen hier zwischen 100 und 200. Bei der Altersgruppe der über 60-Jährigen, für die eine Corona-Infektion wirklich gefährlich werden kann, liegt der Wert unter 25.

Infektionen, mit denen man leben muss

Man könnte die hohen Ansteckungsraten unter Kindern und Jugendlichen nun als völlig erwartbare Entwicklung betrachten, mit der man leben muss: Diese Altersgruppe ist nicht geimpft, nun kommt sie auf engem Raum zusammen. Was in Schleswig-Holstein passiert, wird sich nach und nach in den anderen Bundesländern fortsetzen, in denen nun die Schulferien zu Ende gehen.

Klammert die Politik sich aber an die Inzidenzen, dann muss sie das eigene Versagen eingestehen: Denn in den meisten Fällen sind die Schulen noch immer nicht mit Luftfiltern ausgestattet. Dass ein reiches Industrieland es eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie nicht geschafft hat, technische Geräte in Klassenzimmer einzubauen, ist eine Schande.

Wenn die Regierenden in blinder Orientierung an Inzidenzwerten das Land nun in eine Impfpflicht, im schlimmsten Falle aber in einen erneuten Lockdown inklusive Schul- und Kitaschließungen treiben, weil eben diese Institutionen zum Pandemietreiber werden, wäre das ein Scheitern auf politischer Ebene, das auch massive Auswirkungen auf den Ausgang der Bundestagswahl haben dürfte.