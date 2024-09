Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Die Schöpfer des Grundgesetzes wussten, wie schwer es politische Flüchtlinge haben. Sie hatten noch in klarer Erinnerung, wie problematisch es für Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland war, in anderen Staaten politisches Asyl zu erhalten. Manche von ihnen waren selbst im Exil und kannten das harte Schicksal von Flüchtlingen aus eigener Erfahrung. Deshalb stand für sie fest, dass die neue deutsche Verfassung eine großzügige Asylregelung enthalten sollte. Die Regelung des Grundgesetzes war denn auch tatsächlich weitherzig: Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, hieß es prägnant in Artikel 16. Das war weltweit einmalig und ein humaner Beweis dafür, dass Deutschland Lehren aus der nationalsozialistischen Diktatur gezogen hatte.

So wunderbar Idealismus ist, er trägt immer schon den Keim des Scheiterns an der Realität in sich. Das gilt auch für Idealismus in verfassungsrechtlicher Form. Zu Beginn der 1990er Jahre stieg die Zahl der Asylbewerber stark an. Der Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien führte zu Flüchtlingsbewegungen, die das deutsche Asylrecht an seine Grenzen brachten. Nach heftigen politischen Debatten wurde das bisher unbegrenzte Asylgrundrecht deutlich eingeschränkt. Seit 1993 gibt es – so Artikel 16 a der Verfassung – keinen Anspruch auf Asyl mehr für Flüchtlinge, die aus sicheren Herkunftsstaaten stammen oder über sichere Drittstaaten nach Deutschland kommen. Sie brauchen kein Asyl. Das deutsche Asylgesetz bestimmt deshalb kurz und knapp in seinem §18: „Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn … er aus einem sicheren Drittstaat einreist.“

Dysfunktional – das europäische System

Migration ist kein nationales, sondern ein europäisches Problem. Deshalb hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Geflecht – oder treffender: ein Gewirr – aus unterschiedlichen EU-Regeln zum Umgang mit Asylsuchenden entwickelt. Diese Regeln, ja, das gesamte europäische Asylrecht, erweisen sich zunehmend als dysfunktional. Die EU schafft es nicht, Migration zu kontrollieren und zu steuern.

Der Dreh- und Angelpunkt des europäischen Asylsystems ist die sogenannte Dublin-III-Verordnung. Sie regelt, wie in Europa mit Asylsuchenden umgegangen werden soll. Der Grundgedanke ist einleuchtend. Ein Asylverfahren soll dort durchgeführt werden, wo die Migranten europäischen Boden betreten. Große Flüchtlingsströme, die durch Europa ziehen, soll es nicht geben. In der Praxis bedeutet das: Die Asylverfahren müssten im Dublin-System faktisch vor allem in Italien, Griechenland, Bulgarien oder neuerdings Polen durchgeführt werden. In Deutschland dürfte es nach diesem System praktisch keine Asylbewerber geben. Denn welche Flüchtlinge kommen direkt nach Deutschland?

Dieses System ist im Kern ungerecht, und deshalb funktioniert es nicht. Die Last der Migration ist in der EU nicht gerecht und solidarisch verteilt. Letztlich werden die Grenzstaaten wie Italien oder Griechenland mit den Problemen alleingelassen. Die Konsequenz: Sie halten sich nicht an das ungerechte System – und schicken die Flüchtlinge einfach weiter. Gerne nach Deutschland.

Der asylpolitische Sündenfall der Regierung Merkel

Der Bürgerkrieg in Syrien löste extreme Flüchtlingsströme aus, die Europa heillos überforderten. Hunderttausende Flüchtlinge kamen nach Europa und beantragten Asyl. Italien und Griechenland, wo die meisten Flüchtlinge ankamen, schickten sie – und schicken sie immer noch – einfach weiter. Das war und ist ein Bruch der Dublin-Regeln – aus Überforderung.

Die damalige Bundeskanzlerin Merkel entschied damals im Alleingang ohne Absprache mit den europäischen Partnern, dass Deutschland alle Flüchtlinge aufnimmt, die an den deutschen Grenzen ankommen. Das war ein schlimmer politischer Fehler, der bis heute nachwirkt. Denn dadurch machte sie das europäische Flüchtlingsproblem zu einem deutschen Problem. Die brüskierten Partner weigerten sich, die Politik der offenen Grenzen mitzutragen. Wenn die deutsche Bundeskanzlerin allein entscheidet, die Grenzen zu öffnen, muss sie die Konsequenzen auch allein tragen. Das war die Stimmung in den europäischen Hauptstädten. Merkel scheiterte damit, eine solidarische Verteilung der Flüchtlinge in der ganzen EU zu erreichen.

Die Rechtslage – und ein Ausweg

Die Opposition im Bundestag möchte mehr Menschen abschieben und mehr Migranten direkt an den Grenzen zurückweisen. Teile der Regierung halten das für rechtlich ausgeschlossen. Die aktuelle Rechtslage ist schwierig und verworren. Das europäische Recht verbietet im Grundsatz sowohl Kontrollen an den Binnengrenzen als auch die Zurückweisung von Migranten. Stark vereinfacht: Nach europäischem Recht muss Deutschland alle Migranten aufnehmen und darf sie nach einem langwierigen Verwaltungsverfahren eventuell wieder abschieben. Auf diese Rechtslage der bedingungslos offenen Grenzen berufen sich Politiker und Aktivisten, die eine Verschärfung der Migrationspolitik verhindern wollen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das europäische Recht Ausnahmen vorsieht und Notstandsklauseln enthält. In Notlagen erlaubt der „Schengener Grenz-Kodex“ systematische Grenzkontrollen. Eine grundsätzliche Notstandsklausel enthält der „Vertrag über die Arbeitsweise der EU“, einer der europäischen Grundlagenverträge. Um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten oder die innere Sicherheit zu schützen, dürfen Mitgliedstaaten vom europäischen Recht abweichen, wenn auch nur zeitlich begrenzt. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat vor einigen Tagen auf einen weiteren wichtigen Punkt aufmerksam gemacht: Wenn die Souveränität eines Staates oder die Identität der Verfassung bedroht ist, gilt der grundsätzliche Vorrang des europäischen Rechts nicht.

Gestützt auf diese Ausnahmevorschriften ließen sich Zurückweisungen von Migranten an der deutschen Grenze rechtlich begründen. Das Argument, das Europarecht ließe eine andere Asylpolitik nicht zu, ist falsch. Es ist eine politische Ausrede.

Eine Verschärfung der deutschen Asylpolitik im Alleingang wäre sicher nicht einfach – praktisch und politisch. Welche Konflikte gibt es mit den Nachbarstaaten, wenn Deutschland die Grenzen für Flüchtlinge schließt? Aber die deutsche Loslösung vom Dublin-System könnte ein politisches Signal sein, das Europa aufweckt. Es könnte der erste Schritt dazu sein, das dysfunktionale europäische Asylsystem durch ein besseres zu ersetzen. Eines ist klar: Dazu braucht es eine kluge Politik aller EU-Staaten, die den Schaden beseitigt, die die Merkel´sche Asylpolitik 2015 angerichtet hat.

Grenzen – Fluch und Segen

Grenzen sind ein Fluch; und sie sind ein Segen. Das ist keine neue Einsicht. Sie ist aber in der Asyl- und Migrationspolitik in Vergessenheit geraten. Grenzen sind schlimm. Beispiele dafür sind der „eiserne Vorhang“ und die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Sie verhindern Verbindungen und belasten Beziehungen. Sie schüren Ängste und fördern Nationalismus und Feindbilder. Sie machen aggressiv und lösen Konflikte aus. Trotzdem sind sie nötig. Grenzen können auch schützen. Vor Angriffen, vor Übergriffen, vor negativen Einflüssen.

Das weiß jeder Mensch, der sich gegen übergriffige Mitmenschen und schlechte Einflüsse abgrenzen muss. Das gilt genauso für offene Gesellschaften und moderne Staaten. Ohne Grenzen gehen sie unter. Sie verlieren ihre Identität und ihre kulturellen Wurzeln. Niemand will zum Staatensystem des 19. Jahrhunderts zurück, das mit seinen Grenzen und seinem Nationalismus in zwei Weltkriege geführt hat. Aber auch offene Gesellschaften im Zeitalter der Globalisierung kommen nicht ohne Grenzen aus. Das ist eine Erkenntnis, die in Vergessenheit geraten ist. Eine funktionierende Asyl- und Migrationspolitik braucht die Balance zwischen Offenheit und Abgrenzung. Es wird höchste Zeit, dass sich die Politik in Europa und Deutschland daran erinnert.