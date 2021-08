Bei unseren kontinuierlichen Ermittlungen der politischen Stimmung, die im Übrigen keine Prognosen sind, fragen wir immer schon – wie andere seriöse Institute auch – ab dem Zeitpunkt, wo Briefwahlen möglich sind, danach, ob man seine Stimme schon per Briefwahl abgegeben hat. Und wenn ja, welche Partei man gewählt hat. Mit der hohen Zahl der Briefwähler gibt es nur Probleme bei den 18-Uhr-Prognosen am Wahlsonntag. Die beiden Institute, die das noch tun – infratest Dimap und die Forschungsgruppe Wahlen für die ARD und das ZDF – können am Wahltag nur die Urnen-Wähler, nicht aber die Briefwähler befragen. Und da sich das Wahlverhalten der Urnen- und Briefwähler unterscheidet – nur ganz wenige AfD-Anhänger wählen zum Beispiel per Briefwahl –, kann das zu weniger präzisen Prognosen um 18 Uhr und zu einer Überschätzung der AfD-Stimmen führen.