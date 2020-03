So greifen die Medien meist weit in die Vergangenheit zurück, um ein Schreckens­szenario, das uns jetzt drohen könnte, mit historischen Beispielen zu illustrieren. So weit muss man allerdings nicht zurückgehen. Im Kleinen haben manche unter uns die gegenwärtige Dynamik vor gar nicht allzu langer Zeit erlebt. Es handelt sich jedoch „nur“ um ein lokalhistorisches Ereignis, an das sich heute wohl vor allem noch jene erinnern, die damals selbst davon betroffen waren – wie der Autor selbst.