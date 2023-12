2023 war eine ereignisreiche Zeit: Nichts beschreibt die abgelaufenen zwölf Monate besser als die Kür des Worts „Krisenmodus“ zum „Wort des Jahres“. Aber es gab auch Episoden, die nicht von weltpolitischer Bedeutung waren – und dennoch in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel das Rätselraten um eine angeblich freilaufende Löwin, die tagelang einen Berliner Vorort in Atem hielt. Oder die Hundekot-Attacke eines Ballett-Choreographen gegen eine unbotmäßige Kritikerin.

Was hat uns 2023 beschäftigt, persönlich in den Bann gezogen – oder besonders abgeschreckt? Chefredakteur Alexander Marguier und Kolumnist Mathias Brodkorb blicken in ihrem feuchtfröhlichen Cicero-Jahresrückblick zurück auf eine Sammlung skurriler Begebenheiten. Gelegentlich werden zwar auch ernste Themen diskutiert. Weil das Ganze jedoch eingebettet ist in eine Weinprobe, kommt selbst bei Sujets wie der Haushaltskrise merklich Stimmung auf. Bitte wundern Sie sich nicht, dass das Gespräch mit steigendem Alkoholpegel zunehmend aus dem Ruder läuft.

Mathias Brodkorb (l.) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 20. Dezember 2023 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: