Der Vorwurf des Kanzlers an Merz, er habe die Zustimmung der AfD „bewusst hingenommen, kalkuliert“, kehrt sich mindestens genauso gegen Scholz selbst. Erstens könnte man SPD und Grünen ganz konkret vorwerfen, dass auch sie schließlich den einen der beiden Entschließungsanträge der Union, den 27-Punkte-Plan zur inneren Sicherheit, gemeinsam (!) mit der AfD abgelehnt haben. Aber viel wichtiger und entscheidend ist: Scholz und seine Partei (und die Grünen erst recht) haben dem anderen Entschließungsantrag, dem Fünf-Punkte-Plan zur Migrationsbegrenzung, nicht zugestimmt und werden dem Gesetz am morgigen Freitag nicht zustimmen, nicht etwa, weil die Inhalte, wie behauptet, das Grundrecht auf Asyl und das Europarecht oder irgendetwas Schützenswertes verletzen. Keiner ihrer inhaltlichen Kritikpunkte (rechtswidrig, verfassungswidrig, europarechtswidrig) hält auch nur der geringsten Nachfrage stand – das hat Scholz bei Maischberger in jämmerlicher Weise gezeigt. Sie stimmen nicht zu, weil ihnen eine vermeintlich dräuende schwarz-blaue Gefahr im Wahlkampf gerade recht ist.