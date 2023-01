Rainer Wendt ist Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.

Herr Wendt, ein Video zeigt, wie Polizisten abführen. Die Beamten warten geduldig, bis alle Fotografen ihre Bilder gemacht haben. War das alles eine Inszenierung?

Nein, sicher nicht. Der ganze Einsatz ist von Hundertschaften an Journalisten begleitet worden. Das heißt, die Polizei kann eigentlich keinen Handgriff tun, ohne dass er hundertfach dokumentiert wird. Und diese junge Dame ist aufgefordert worden, freiwillig zu gehen. Sie ist aber nicht gegangen. Dann wurde sie ganz normal an den Armen angefasst und hochgehoben.

Die Einsatzkräfte haben noch einen Moment verharren müssen, weil nicht geklärt war, in welchen Gewahrsam sie nun kommt. Ob sie in die Gefangenensammelstelle kommt oder direkt in den Verbringungsgewahrsam. Letzteres war dann der Fall. Diesen Moment haben Journalisten genutzt, um diese Szene zu fotografieren. Da ist überhaupt nichts inszeniert worden und schon gar nicht für Greta. Wie kommen wir denn dazu?

Also Sie meinen, dieses Warten und Ausharren der Polizisten geschah nicht auf Wunsch der Fotografen und Kameraleute?

So ist es. Das war vom Einsatz her bedingt. So etwas passiert hundertfach, weil die Einsatzkräfte wissen müssen, wo sie eine Person hinbringen. Und dass eine Person weggeführt wird und dann sagt: So, ich kann jetzt alleine gehen. Das ist auch absolut an der Tagesordnung.

Und das wissen Sie, weil Sie bei den Beamten vor Ort nachgefragt haben?

So ist es. Ich habe sowohl mit den Einsatzkräften als auch mit Führungskräften gesprochen. Sie können sicher sein: Die Polizei macht keine Theatervorstellung. Schon gar nicht für Greta.

Behaupte mal, peinlicher wird es nicht mehr. pic.twitter.com/keXzltc5Dt — Tim Röhn (@Tim_Roehn) January 18, 2023

Dass der Eindruck einer Inszenierung entsteht, können Sie aber nachvollziehen, oder?

Das liegt doch nicht an der Polizei, sondern an den Medien. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber man sieht es jetzt ja auch wieder in Davos: Alle Journalisten stürzen sich auf diese junge Dame. Da wird eine Kunstfigur von den Medien geschaffen. Und jetzt soll das der Polizei auch noch auf die Füße fallen? Obwohl sie sich völlig normal verhält? Die Einsatzkräfte wissen doch auch: Sobald sie etwas fester zupacken, schreit die ganze Republik wegen „Polizeigewalt“. Deshalb geht das alles sehr behutsam. Und das ist in allen anderen Fällen auch so. Das hat mit Greta nichts zu tun, sondern damit, dass die Polizei unter den Augen von Hunderten, tausenden Kameras einen solchen riesigen Einsatz macht. Und wie ich finde, sehr gut gemacht hat.

Ob Greta Thunberg oder Luisa Neubauer: Den prominenten Klimaaktivisten, die sich in Lützerath von Polizisten haben wegtragen lassen, ging es genau um diese Bilder.

Für mich sind das selbstverliebte Narzissten, die diese Klimadebatte nutzen, um ihre Eitelkeit auszuleben. Aber damit müssen wir leben. Die Polizei handelt nach Recht und Gesetz. Sie kann ihren gesetzlichen Auftrag nicht an der Medienwirkung ausrichten. Dass Greta zu so einer Kunstfigur hochstilisiert wurde, liegt ja nicht im Verantwortungsbereich der Polizei. Deshalb kann sie es auch nicht wieder abstellen. Diese junge Frau wird ganz normal in Gewahrsam genommen. Und dass viele Fernsehkameras auf die Polizei gerichtet sind, sind wir ja mittlerweile auch gewöhnt.

Den Klimaaktivisten wird medial zu viel Aufmerksamkeit geschenkt?

Nicht nur von den Medien, auch von Politikern. Ich habe noch das Bild vor Augen, wie Angela Merkel auf Greta wartet, damit sie mit ihr sprechen kann. Wenn Politiker sich so verhalten, dann darf man sich natürlich nicht wundern, dass solche jungen Mädchen glauben, sie sind wirklich die Retter der Welt. Das war eine ausgesprochene Dummheit von Angela Merkel. Da sind Politik und Medien in der Verantwortung.

Die Polizei hält sich einfach nur stur an Recht und Gesetz. Auch wenn es um Zwangsmaßnahmen geht, machen wir das so, wie es im Gesetzbuch steht und wie es die Rechtsprechung entwickelt hat. Dieses Wegtragen zum Beispiel hat es in meiner Jugend als Polizist nicht gegeben. Da haben wir noch Griffe ausgeübt, die ausgesprochen schmerzhaft waren. Das hat die Leute dazu veranlasst aufzustehen. Aber das haben die Gerichte uns mittlerweile verboten. Wir sind verpflichtet, sie wegzutragen. Also machen wir das.



Den jungen Damen scheint das zu gefallen. Den Bildern nach zu urteilen.

Ja, es ist reine Selbstinszenierung. Die Polizei wird da sozusagen instrumentalisiert. Aber die Rechtsprechung ist nun mal so, und wir halten uns an Recht und Gesetz. Es liegt wirklich in der Verantwortung der Medien. Solange sie solche Bilder produzieren und es zulassen, dass Leute wie Frau Thunberg und Frau Neubauer die Polizei für ihre Medienauftritte instrumentalisieren, solange werden die so etwas auch weiterhin tun. Denn es gibt ja nichts Schöneres, als der versammelten Gemeinde zu erklären: Ich habe hier an vorderster Front für unsere gemeinsamen Ziele gekämpft und die böse Polizei hat uns weggetragen. Und hinterher wartet irgendwo die schwarze Limousine mit Fahrer, die die Dame dann zum nächsten Flughafen bringt, um sie nach Davos fliegen zu lassen.

Das wäre doch mal ein interessantes Fotomotiv.

Oh ja. Aber da wartet kein Fotograf. Die Fotografen sind immer nur da, wenn die Polizei lächerlich gemacht werden soll. Das ist ein wirklicher Vorwurf an die Medien, dass sie diese Inszenierung alle mitmachen. Ich glaube, das wäre ganz schnell vorbei, wenn es diese Bilder nicht mehr gäbe. Diese grinsenden Gesichter dieser jungen Damen: selbstverliebt bis an die Grenzen. Und die frustrierten Polizisten, die ihre Aufgabe machen, sich streng an Recht und Gesetz halten, werden lächerlich gemacht. Mit diesem hehren Ziel Klimaschutz kann man mittlerweile in Deutschland alles veranstalten.

Das Gespräch führte Daniel Gräber.