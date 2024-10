Die versuchte Besetzung wurde durch das Einschreiten von 70 Berliner Polizeibeamten schnellstmöglich beendet, und die Angreifer traten die Flucht an. In diesem Jahr war es bereits zu Hörsaalbesetzungen und Protestcamps auf dem Gelände der Universität gekommen, im jüngsten Fall sogar zu körperlichen Angriffen und verbalen Bedrohungen gegenüber Mitarbeitern der Universität. In der offiziellen Stellungnahme der Freien Universität wird das Vorgehen der Täter als äußerst brutal beschrieben. Bürotechnik wurde zerstört, Räume verwüstet, Mitarbeiter mussten sich in ihren Büros verbarrikadieren. Die Täter hinterließen nicht nur Chaos, sondern auch Hassbotschaften an den Wänden – antisemitische Parolen und Hamas-Symbole. Viele der betroffenen Mitarbeiter der Universität konnten ihre Arbeit zunächst nicht fortsetzen und standen unter Schock.