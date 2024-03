Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Sophie von Maltzahn ist Schriftstellerin und lebt in Mecklenburg. In Cicero blickt sie als Kolumnistin monatlich vom Land aus auf die Welt. Foto: Carolin Saage / Kiepenheuer & Witsch

Das Landleben schafft Räume. Da wir den Platz haben, und junge Eltern nunmal so sind, haben wir beschlossen, ein Pony anzuschaffen. Auf meiner Suche stach mir in der Nachbarschaft eine Pferdeweide ins Auge, auf der mehrere Shetlandponys zufrieden grasten. Als Zugezogene wusste ich aber nicht sofort, zu wem die Koppel gehört. Es stellte sich dann schnell heraus: Ein Familienmitglied von dem Hof ist der AfD-Mann, der sich als Gegenkandidat um das Bürgermeisteramt bewirbt. Das erfuhr ich aber erst beim nächsten Schnack am Gartenzaun. „Bei dem kannst du doch jetzt kein Pferd mehr kaufen“, hieß es da.

Stört mich das, habe ich überlegt. Ist es schon so weit? Wäre das nicht erst recht falsch und würde die Gräben weiter vertiefen? Eine andere Nachbarin, eine hingebungsvolle Bio-Selbstversorgerin und Ureinwohnerin, kannte den Ponyzüchter von früher. Die Erwähnung seines Namens sorgte für ein Lächeln. „Der soll jetzt rechts sein?“, fragte sie ungläubig. Eine Genervtheit, dass nun alles wieder von Parteien bestimmt sein soll, schwang in ihrer Stimme mit.