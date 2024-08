Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Sophie von Maltzahn:

Sophie von Maltzahn ist Schriftstellerin und lebt in Mecklenburg. In Cicero blickt sie als Kolumnistin monatlich vom Land aus auf die Welt. Foto: Carolin Saage / Kiepenheuer & Witsch

Mir scheint es, als verstärke sich der Inselcharakter meines Lebens in ländlicher Abgeschiedenheit, je mehr die Welt in Aufruhr ist. Als wandle sich das Mangelgefühl des Abgehängtseins in eine Erlösung von der Bedrohung.

Denn, wer wird den Ukrainekrieg verlieren? Wann enden Leiden und Sterben in Gaza? Wird Trump neuer US-Präsident und binnen Kürze das Spielfeld aller politischen Bemühungen vom Tisch fegen? Welche Nato-Flanke aktiviert sich als Nächstes? Welcher Politiker – ohne Gendersternchen – wird als Erster ein Remigrationsabkommen mit den Taliban in Afghanistan aushandeln und sich dafür zu Hause feiern lassen?