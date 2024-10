Die physische und psychische Belastung durch ein politisches Amt hat schon bei vielen Politikern die Gesundheit beeinflusst. Angela Merkel wurde gegen Ende ihrer Kanzlerzeit bei offiziellen Anlässen mehrfach von Zitteranfällen heimgesucht. Als Konsequenz hörte sie sich bei Staatsbesuchen die Hymnen im Sitzen an. Später versuchte sie, das Zittern am ganzen Körper mit der seelischen Belastung nach dem Tod ihrer Mutter zu begründen. Zweifellos dürften ihr auch die schlechten Wahlergebnisse der CDU sowie die wachsende innerparteiliche Kritik an ihrer Amtsführung zu schaffen gemacht haben.