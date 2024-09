Der mutmaßliche Täter, der am Montag einen Sprengsatz in den „Vanity Club Cologne“ auf dem Hohenzollernring warf und nach dem die Polizei jetzt mithilfe eines Fotos einer Überwachungskamera fahndet, wäre im üblichen Code-Sprachgebrauch von Behörden und Medien wohl als „südländisch“ zu bezeichnen. Uncodiert heißt das: Höchstwahrscheinlich ist der Täter nordafrikanisch-arabischer Herkunft. Nicht nur das, sondern auch weitere Umstände der Tat und ähnlicher Gewaltverbrechen dieses Sommers in Nordrhein-Westfalen legen nahe, dass es sich wohl um einen Anschlag im Rahmen eines Drogenkrieges mit Beteiligung der sogenannten „Mocro-Mafia“ handelt. „Mocro“ ist ein niederländisches Slang-Wort für Marokko, das Land, aus dem diese Mafia stammt, die in den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen vor allem im Verkauf von Cannabis aktiv ist.