Es ist ein allgemeiner Trend, aber bei keinem anderen Thema dürfte er derart ausgeprägt sein wie in der Klimafrage: Nicht mehr Wissen und Fakten zählen, sondern Meinen, Glauben – und Gefühl. Ein Gefühl, das sich auch diesen Sommer wieder einstellt, wenn die Temperaturen über die 30-Grad-Marke steigen und dort tagelang bleiben. Hinterfragt wird dann nicht mehr viel. Ein junges schwedisches Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und einem verstörenden Blick löst global, vor allem aber in Deutschland eine Jugendbewegung aus; die Umweltbewegung hat die Arbeiterbewegung abgelöst – wie die Grünen die SPD als politische Kraft. Mit heiliger Hingabe eifern alle anderen Parteien nun den Grünen nach. Es gibt nur noch Klima und sonst scheinbar nichts.

Aktivismus statt nüchterner Sachlichkeit

Weil wir bei Cicero das Glauben lieber der Religion überlassen, haben wir es auch in dieser Ausgabe mit Kenntnis versucht. Und einen der renommiertesten deutschen Klimaforscher gebeten, ganz nüchtern und kühl aufzuschreiben: Wie viel Einfluss auf den Klimawandel hat der Mensch? Was kann er also umgekehrt dafür tun, die Erwärmung zu stoppen? Und wer kocht hier sein politisches oder sonst wie sachfremd motiviertes Süppchen auf dieser Herdplatte?

Hans von Storch stellt zunächst einmal fest: Den menschengemachten Klimawandel gibt es tatsächlich, er ist ernst zu nehmen und aus ihm erwachsen enorme Herausforderungen für das Ökosystem und die Gesellschaft. Zugleich stellt der ausgewiesene Klimaexperte eine Politisierung der Wissenschaft fest: Vielen seiner Kollegen gehe es nicht mehr darum, Zusammenhänge zu erkennen und aufzuzeigen, sondern darum aufzurütteln. Aktivismus statt nüchterner Sachlichkeit. Hans von Storch benennt die Profiteure, wie etwa die großen Rückversicherer, für deren Geschäft ein möglichst apokalyptisches Szenario hilfreich ist. Und er bezweifelt, dass eine Vorreiterrolle Europas weltweit Nachahmer findet, wenn damit kein ökonomischer Anreiz verbunden ist. Deshalb schlägt er eine Alternative zur aktuell diskutierten CO2-Steuer vor – von der sich Australien übrigens schon wieder verabschiedet hat.

