Theologisch ist die Sache einigermaßen klar: Der Freisinger Erzbischof, Kardinal in München und Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, ist ein Heuchler. Was nämlich steht geschrieben im Neuen Testament, beim Evangelisten Matthäus? „Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden.“ Marx stellt seine Wohltätigkeiten und was er dafür hält, ins Schaufenster. So nun auch die Zuwendung von 50.000 Euro an den Dresdner Verein „Mission Lifeline“, der sich der Seenotrettung im Mittelmeer verschrieben hat.

Jubel aus dem Erzbistum Große Freude herrscht darob in der Leitung des Erzbistums. Vom offiziellen Account der Diözese beim Kurznachrichtendienst Twitter wurden zwischen dem 8. und 10. Oktober insgesamt sieben Tweets zur jubilierenden Weiterverbreitung der frohen Botschaft abgesetzt, angefangen beim Dankeschön des deutschen „Lifeline“-Kapitäns Claus-Peter Reisch für die „überaus großzügige Unterstützung durch das Erzbistum München-Freising für die nächste Mission“.

