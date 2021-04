Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist nicht gerade ein Hort der Aufmüpfigen und Rebellen. Gewöhnlich tun ihre 245 Mitglieder das, was ihnen „von oben“ gesagt wird. So war es stets in den fünfzehneinhalb Merkel-Jahren, ungeachtet der Widerworte einiger Widerspenstigen bei der Euro-Rettung oder während der Flüchtlingskrise. Nur einmal haben sich die Parlamentarier widersetzt: als Fraktionschef Volker Kauder, treuer Vasall der Kanzlerin, 2018 nochmals für drei Jahre wiedergewählt werden wollte. Da zog eine Mehrheit Ralf Brinkhaus vor, unter dem die Abgeordneten seitdem ebenfalls das taten, was das Kanzleramt von ihnen wünschte.

Es ist also nicht zu erwarten, dass die gut 50 CDU-Abgeordneten, die sich schon öffentlich für Markus Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen haben, in der Fraktionssitzung am morgigen Dienstag den Aufstand proben werden. Sie werden eher zur Kenntnis nehmen, dass die CDU-Spitze sich heute eindeutig für den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen hat. Es war zwar keine förmliche Abstimmung. Doch gab es dem Vernehmen nach niemanden von Gewicht, der sich für den CSU-Vorsitzenden stark gemacht hätte.