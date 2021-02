Im Bundeskanzleramt ist Feuer unterm Dach, seit selbst sogar ausgesprochen regierungsfreundliche Medien von „Impf-Desaster“ und „Impfstoff-Debakel“ schreiben. Da helfen auch Beschwichtigungen des Gesundheitsministers und der Kanzlerin nicht weiter, man werde jeder Bürgerin und jedem Bürger dieses Landes ein „Impfangebot“ machen – was nach neuester Lesart wohl heißen soll, dass bis spätestens 21. September jeder geimpft sein kann, der das wünscht. Aber weil die Informationspolitik mit Blick auf verfügbare Vakzine doch, gelinde gesagt, sehr im Fluss ist, dürfte auch das nur eine Ansage mit geringem Haltbarkeitsdatum sein.

Fakt ist: Die Impfkampagne läuft in Deutschland überaus schleppend an. Während in Israel schon mehr als jeder zweite Einwohner den Corona-Impfstoff erhalten hat, trifft das in der Bundesrepublik auf gerade einmal 3 Prozent der Bevölkerung zu. Da stellen sich also einige Fragen, zumal derzeit der Schwarze Peter munter zwischen Bundesregierung, EU-Kommission und den produzierenden Pharma-Unternehmen hin- und hergeschoben wird. Grund genug also für eine Sonder-Fragestunde mit der Bundeskanzlerin, die heute um 20.15 in der ARD ausgestrahlt wird. „Farbe bekennen“ heißt das Format, die Interviewer sind Tina Hassel und Rainald Becker. Und es geht darum, so Hassel in ihrem Eingangsstatement, ob die Politik derzeit das Vertrauen der Bürger verspiele.

Mit höchster Intensität

Die erste Frage an Merkel nimmt Bezug auf den „Impfgipfel“ vom gestrigen Montag, der nach allgemeinem Dafürhalten eher eine Alibi-Veranstaltung war. So sieht es wohl auch Becker, der von der Kanzlerin zunächst wissen will, ob es sich bei der Veranstaltung um „ein Placebo“ gehandelt habe. Es habe sich, so die Kanzlerin, um ein „Impfgespräch“ gehandelt, das nicht überhöht werden dürfe. Immerhin hätten die Teilnehmer von den Vertretern der Pharmaindustrie gelernt, dass diese mit höchster Intensität, aber gleichzeitig mit vielen Risiken arbeite. Oft seien Zulassungen für benötigte Komponenten noch nicht da, mit der Folge verzögerter Auslieferungen. Deswegen sei auch kein starrer Impf-Plan möglich, vielmehr erfordere es „dynamische Anpassungen“, so Merkel. Aber man sei sich einig, dass man ein Maximum an Impfdosen bereitstellen wolle.

Nachfrage Hassel: Diese Aussage sei ein bisschen diffus, die Menschen erwarteten verlässliche Aussagen. Wann man die geben könne? Merkel bleibt vage, spricht von „einem Gerüst, an dem wir uns orientieren können“. Und wiederholt die Ankündigung vom „Impfangebot“ an alle bis spätestens 21. September – verbunden mit der Präzisierung, dass bis zu diesem Termin jeder, der wolle, zumindest eine erste Impfdosis erhalten soll. Merkel verweist auch darauf, dass das teilweise noch spröde Management der Impftermin-Vergabe in der Hand der Bundesländer liege. Im ersten Quartal dieses Jahres werde man jedenfalls rund zehn Millionen Menschen in Deutschland impfen können. Das sei ein Erfolg.

Natürlich muss Becker an dieser Stelle nachhaken, vor allem mit Blick auf Israel und Großbritannien. Warum, will er wissen, habe die Kommission bei aussichtsreichen Herstellern nicht schneller und größere Mengen an Vakzinen bestellt? Was da schiefgelaufen sei? Merkel: „Im Großen und Ganzen ist gar nichts schiefgelaufen.“ Die EU bekomme das, was ihr versprochen worden sei. Natürlich wurme es einen, wenn Briten, Amerikaner und Israelis schneller seien. Aber Astra-Zeneca habe in Großbritannien die Impfstoff-Zulassung eben in nur einem Tag bekommen; die EU habe hingegen gründlicher geprüft. Auch hätte man mit mehr Geld keineswegs mehr Vakzine bekommen, denn in Europa seien die Produktionskapazitäten eben begrenzt. Dennoch sei der gemeinsame europäische Weg richtig, so die Kanzlerin.

Keine Übernahme aller Risiken

Warum dann selbst Serbien schneller impfen könne, will Hassel wissen. Weil dort russische Impfstoffe verabreicht würden, die in der EU nicht zugelassen seien, antwortet Merkel. Im Übrigen seien aber auch russische oder chinesische Hersteller eingeladen, ihre Erzeugnisse von der europäischen Medizinagentur zuzulassen. Dies sei allerdings die entscheidende Voraussetzung, damit sie eingesetzt werden könnten. Auch hätten sich die Verhandlungen der EU-Kommission mit den westlichen Impfstoff-Produzenten deswegen verzögert, weil man nicht auf deren Wunsch eingegangen sei, sie von jeglicher Haftung freizusprechen, gab Merkel zu bedenken. Dieses Risiko habe die Politik auf keinen Fall eingehen wollen, auch wegen möglicher unvorhersehbarer Nebenwirkungen der Vakzine.

Nächster Fragenkomplex: Wie geht es weiter mit dem Lockdown? Was ist da von der Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche zu erwarten? Merkel: Eine Öffnungsperspektive werde sich nicht an einem bestimmten Datum orientieren können, sondern am Infektionsgeschehen. Auch die Entwicklung der Virus-Mutation sei da entscheidend. Mit einer kurzfristigen Öffnung, aus der sich dann womöglich wieder ein exponentielles Wachstum ergebe, sei jedenfalls niemandem geholfen: „Wir brauchen einen nachhaltigen Weg aus der Pandemie.“ Die Kanzlerin stelle für nächste Woche konkrete Zahlen in Aussicht, wie weit das mutierte Virus schon um sich gegriffen habe. In jedem Fall werde man nicht mit den Lockerungen so lange warten können, bis hierzulande alle geimpft seien.

Beschränkungen für Nicht-Geimpfte?

Merkel stellt auch klar, dass für bereits Geimpfte schon deshalb keine Sonderrechte gelten dürften, weil unklar sei, ob diese nicht trotz Impfung andere Personen anstecken könnten. Von „Privilegien“ wollte sie in diesem Zusammenhang ausdrücklich nicht sprechen, weil eine Wiedererlangung der Grundrechte der Normalzustand sei, zu dem es zurückzukehren gelte. Dennoch sei es durchaus möglich, dass Menschen, die sich bewusst nicht impfen lassen wollten, später „ein paar Dinge nicht machen“ könnten. An diesem überaus heiklen Punkt wurde keine Nachfrage gestellt.

Zum Abschluss stattdessen ein abermaliger Appell Merkels an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die Infektionsschutzmaßnahmen zu halten, um möglichst bald wieder normale Lebensumstände zu erlangen.

Fazit: Eine ruhig und konzentriert wirkende Kanzlerin, die die ihr gestellten Fragen sachlich beantwortete. Mehr war nicht zu erwarten, weniger wäre nicht vermittelbar gewesen. Über den Inhalt von Merkels Antworten wird jetzt wahrscheinlich heftig debattiert, womöglich gestritten werden. Auch das liegt in der Natur der Sache.