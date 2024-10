Das Opfer, Czesław Kukuczka, war am 29. März 1974 gegen 12:30 Uhr in der polnischen Botschaft erschienen. Er drohte, sich und das Gebäude in die Luft zu sprengen, wenn man ihn nicht in den Westen ließe. Auf seinem Schoss lag eine Aktentasche, aus der eine Schlinge hervorragte. Die herbeigerufene Stasi sicherte ihm scheinbar die Ausreise zu und fuhr ihn zum Grenzübergang. Als er alle Kontrollen passiert hatte, streckte ihn der Angeklagte mit einem Schuss in den Rücken nieder. Am Abend verblutete der Vater dreier Kinder im Stasi-Haftkrankenhaus Berlin-Hohenschönhausen.