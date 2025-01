Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

An diesem Donnerstag kommt es also zum mit Spannung erwarteten Live-Talk zwischen AfD-Chefin Alice Weidel und Elon Musk. Nachdem der amerikanische Tech-Milliardär die AfD unlängst als letzte Rettung für ein am Abgrund stehendes Deutschland tituliert hatte, dürfte das Gespräch zwar wenig konfrontativ ausfallen. Aber bei Musk, der für seine intellektuelle Sprunghaftigkeit bekannt ist, weiß man ja nie.

Zumal nicht ganz klar ist, ob er seine in der Welt am Sonntag veröffentlichte Wahlempfehlung überhaupt selbst verfasst hat. Nicht nur war das Niveau seiner Argumente eher bescheiden – es wird sogar darüber spekuliert, ob sein Gastbeitrag womöglich von einer Künstlichen Intelligenz angefertigt wurde. Das halten sogar Leute für plausibel, die Musk nahestehen.