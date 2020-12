Wenn es in Zeiten der scheinbar unaufhaltsamen Corona-Pandemie in Deutschland inmitten eines erneuten Lockdowns so etwas wie einen Hoffnungsschimmer gab, dann war es die am 21. Dezember erfolgte EU-weite Zulassung des Impfstoffs Tozinameran der Pharmaunternehmen BionTech und Pfizer. So gut wie keine Weihnachtsansprache kam danach ohne die Metapher vom „Licht am Ende des Tunnels“ aus. In allen Bundesländern betonten die Verantwortlichen, dass man bestens auf den Start der Massenimpfungen am 27. Dezember vorbereitet sei.

Doch da war bereits klar, dass es sich bei besagtem Licht um eine ziemlich trübe Funzel handelt. Die zunächst kolportierten Zahlen über schnell lieferbare Impfdosen nach der Zulassung mussten drastisch nach unten korrigiert werden. Sprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 1. Dezember in Düsseldorf noch von fünf bis acht Millionen Impfdosen, die noch in diesem Jahr in Deutschland verfügbar wären, war am 23. Dezember im ARD-Morgenmagazin nur noch von 1,3 Millionen die Rede. Einen belastbaren Zeitplan für den Abschluss der nach Risikogruppen gestaffelten Impfkampagne bis zum Erreichen der minimalen Impfquote von 60 Prozent zur Erreichung der so genannten Herdenimmunität gibt es nicht.