Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Man muss sicherlich nicht von jedem Spitzenpolitiker eine ausgesprochene Kompetenz für Finanzen erwarten oder für das, was man früher „Staatswissenschaften“ nannte. Aber ein zumindest rudimentäres Verständnis davon, was hinter dem Begriff „Finanzierung“ steckt, vor allem wenn es um den Staat geht, sollte man bei der Vorsitzenden einer nicht nur im Bundestag vertretenen, sondern auch an der Bundesregierung beteiligten Partei eigentlich voraussetzen.

Ricarda Lang, Co-Vorsitzende der Grünen, sagte in der jüngsten Sendung der Talkshow von Maybrit Illner: „Wenn wir jetzt über höhere Verteidigungsausgaben sprechen … und gleichzeitig nicht wollen, dass das gegen die soziale Sicherheit im Land ausgespielt wird und wir damit übrigens auch den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren, dann werden wir auch über andere Möglichkeiten der Finanzierung sprechen müssen.“ Sie spricht dann von der Erhöhung des „Sondervermögens“ als einer solchen Möglichkeit.