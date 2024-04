Wer ist diese Frau, die jetzt an der Spitze der zu einer bloßen „Gruppe“ steht? Man kann ihren Standort so bezeichnen, dass sie „zwischen den Stühlen“ sitzt – also fern der scheinbar festgefügten Lager in der Linkspartei. Reichinnek ist in Merseburg in Sachsen-­Anhalt geboren, hat Nahoststudien und Politikwissenschaften studiert und dies mit einem Masterabschluss beendet. Während des Studiums hat sie 2010 und 2011 in Kairo die dortigen Demonstrationen des Arabischen Frühlings erlebt. Heute wohnt sie in Osnabrück, war dort in der Flüchtlings-Sozialarbeit und in der Jugendarbeit tätig und wirkte zwischen 2016 und 2021 für die Linken im Rat der Stadt.