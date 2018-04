Über die Integration der Muslime in Deutschland hat der Politologe Hamad Abdel-Samad ein „Protokoll des Scheiterns“ erstellt. Damit sie besser gelingen kann, fordert er im Interview vor allem eine Debatte über den Islam ohne Denkverbote

„Ich treffe mehr freie Frauen in Casablanca und in Beirut als in Berlin und Köln“ / Foto: Antje Berghäuser