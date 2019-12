Andersherum gilt das für den Großteil der Berichterstattung über die Große Koalition, die sich unter der Überschrift „Groko am Ende – wenn nicht heute, dann morgen“ zusammenfassen lässt. Wenn wir Journalisten ehrlich wären, hätten wir in den vergangenen Monaten öfters mal titeln müssen: Viel Lärm um wenig, Große Koalition macht weiter wie bisher. Das will doch keiner lesen – schon klar. Aber man darf es auch mal feststellen.