Warum ausgerechnet Berlin?

Der kursierende Demo-Flyer

Es liegt auf der Hand, warum man gerade in Berlin „demonstrieren“ will – obwohl andere Orte näher lägen. Während es in Berlin nur relativ wenige Eritreer oder auch Menschen aus Tigray gibt, leben viele etwa in Washington oder in italienischen Städten. In Deutschland jedoch glauben sich die „Demonstranten“ auf günstige Rahmenbedingungen einstellen zu können. Denn in Gießen war man – obwohl es dort bereits im Vorjahr Ausschreitungen gegeben hatte – vom Ausmaß der Gewalt überrascht. Auch in Stuttgart war man – trotz der Gewalt, die in Stockholm, Tel Aviv und anderen Orten wenige Wochen zuvor stattgefunden hatte – relativ unvorbereitet und hatte viel zu wenig Polizei mobilisiert. Das ist ganz im Sinne des Mobs. Zwar hatten deutsche Politiker nach „Stuttgart“ in Sonntagsreden energisch, lautstark und entschlossen harte Konsequenzen gefordert, doch weiß jeder Beobachter, dass diese Art Theaterdonner folgenlos bleibt.