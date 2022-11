Lange Zeit konnte man sich einreden, Denunziation blühe nur in autoritären Obrigkeitsstaaten. Doch insbesondere die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass Denunziation kein Privileg von Diktaturen ist. Auch in Gesellschaften, die sich selbst als offen, tolerant und liberal bezeichnen, ist Denunziation an der Tagesordnung.