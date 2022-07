Wohin der deutsche Hang zum Denunziantentum führen kann, haben wir beispielsweise in der DDR gesehen, die ohne ein weit verzweigtes Spitzelsystem vielleicht schon viel früher zu Ende gegangen wäre. Und wir durften Ähnliches – wenn auch in sehr stark abgemildeter Form freilich – während der vergangenen zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie erleben, als sich Nachbarn wie Wildfremde rege beteiligten an der Durchsetzung noch der dümmlichsten oder zumindest strittigsten Corona-Maßnahmen, darunter Ausgangssperren oder Besuchsobergrenzen in den eigenen vier Wänden.