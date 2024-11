Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Deutsche Politik ist bisweilen höchst widersprüchlich. Einerseits steht das Land nach dem Zusammenbruch der Ampel-Koalition vor Neuwahlen und die rot-grüne Rest-Regierung unter dem verbalen Wahlkampffeuer der Unionsparteien. Doch wenn es um Taten statt Worte geht, handelt die Union im Bundestag zumindest teilweise im Einvernehmen mit Scholz und Co., indem sie deren Gesetzesvorhaben mitbeschließt und auf entscheidenden Feldern kuscht.

Der Unionsabgeordnete Patrick Schnieder hatte das am Mittwoch im Bundestag schon angekündigt in einer aktuellen Stunde, die die AfD beantragt hatte unter der Überschrift: „Kein Stillstand im Parlament – Sachbezogene Mehrheiten nutzen“. Diese Parole scheint auch die Union zu verfolgen – allerdings unter strengem und nicht nur sachbezogenem Ausschluss jeglicher potentieller Mehrheit mit der AfD. „Mit Ihnen werden wir niemals gemeinsame Sache machen“, sagte Schnieder. Wer davon profitiert, zeigt sich in diesen Tagen in aller Deutlichkeit: die Rest-Regierung aus SPD und Grünen.

Das verleugnete Zustrombegrenzungsgesetz

Einen schon im September vorgestellten Antrag der Unionsfraktion für ein „Zustrombegrenzungsgesetz“, durch das die illegale Asylmigration nach Deutschland eingedämmt und vor allem die Möglichkeit der Bundespolizei für schnelle Abschiebungen drastisch erweitert werden sollte, hat die Union dagegen sang- und klanglos in den Fraktionsschubladen verschwinden lassen. Der Grund für das Kuschen ist dem Vernehmen nach bizarrerweise gerade die Möglichkeit, dass das Gesetzesvorhaben im Bundestag eine Mehrheit finden könnte – aber eine mit den Stimmen der AfD (und der FDP und der Wagenknecht-Partei). Die Furcht vor der öffentlichen Reaktion auf dieses vermeintliche Brechen der Brandmauer gegen die AfD steht offenbar in der Union über allen sachpolitischen Fragen. Obwohl es ja um deren Zustimmung zu einem Unionsantrag ginge, nicht umgekehrt.

Mit der rot-grünen Restregierung dagegen machte die Unionsfraktion gleich am heutigen Donnerstag, nur einen Tag nach der Regierungserklärung mit anschließender Redeschlacht vom Mittwoch, gemeinsame Sache. Nicht nur bei der Festlegung der (deutlich verknappten und so um AfD-Anträge bereinigten) Tagesordnungen für die verbleibenden Bundestagssitzungen, sondern auch mit einem konkreten Beschluss: Der Bundestag billigte mit den Stimmen von SPD, Grünen, CDU/CSU sowie auch FDP und des BSW eine Änderung der Rechtslage bei der Vererbung von Bauernhöfen. Dieser Beschluss erscheint auch nicht ganz im Einklang mit der Ankündigung aus der Union, man wolle erst die Vertrauensfrage des Kanzlers abwarten, bevor man gemeinsame Gesetzesvorhaben mit Rot-Grün einbringe.

Wo die Union mit Rot und Grün stimmen will

Die „einigen wenigen“ Ampel-Vorhaben, denen die Union zustimmen und sie somit noch vor den Neuwahlen umsetzen will, sind laut Schnieder solche, „die wir für richtig halten, die wir mittragen können und die auch dringlich sind“, etwa mehr Ermittlungsbefugnisse zur Telekommunikationsüberwachung in Fällen von Wohnungseinbruchdiebstahl und zur „Resilienz des Bundesverfassungsgerichts“. Letzteres zielt bekanntermaßen gegen potentiellen Einfluss der AfD auf dieses. Außerdem werde man Rot und Grün die Hand reichen bei der Änderung des Abgeordnetengesetzes, um die Öffentlichkeitsarbeit von Abgeordneten zu regeln. Der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner hatte in derselben Debatte zusätzlich noch zur Zustimmung zu den Ampelvorhaben der Entlastung von Unternehmen, der Erhöhung des Kindergeldes, des Rentenpakets und der Verlängerung des Deutschlandtickets aufgefordert.

Dass die von Schnieder erwähnten gemeinsamen Vorhaben für das Land und seine Bürger in der gegenwärtigen, allgemein als krisenhaft verstandenen Lage außerordentlich „dringlich“ sind, kann man durchaus bezweifeln. Die Werbemöglichkeiten der Abgeordneten zu klären, ist für diese selbst sicher dringlich, gerade vor Wahlen. Aber auf der politischen Prioritätenliste der Bundesbürger jenseits des Politikbetriebs dürfte sich das Thema wohl kaum finden.

Angst kommt nicht gut an bei Wählern

Und natürlich ist die Bekämpfung von Diebstahl immer ein Thema der Innenpolitik. Aber die hinter der wachsenden Kriminalität stehende und für eine Mehrheit der Bürger tatsächlich erstrangige Krise dieses Landes, die zum krassen Rückhaltsverlust der Ampel und zum Anstieg des Zuspruchs zur AfD wesentlich beigetragen hat, ist bekanntlich die anhaltend hohe und so gut wie ungebremste Armutszuwanderung unter dem Label Flucht und Asyl. Die wiederum ist die Hauptursache für den enormen Anstieg der Sozialausgaben und damit auch die Überforderung der öffentlichen Haushalte trotz steigender Einnahmen. Was wiederum die für das Ampel-Scheitern zentrale Frage der Schulden(bremse) in wesentlichem Maße überhaupt erst hervorbringt.

Die CDU zeigt in diesen entscheidenden Tagen nach dem Zerbrechen der Koalition erstaunlich wenig Angriffslust gegen die gescheiterte und außerordentlich unbeliebte Restregierung. Aus Furcht vor der rot-grün geneigten (Medien-)Öffentlichkeit und der Brandmauer lässt sie sich einschüchtern und signalisiert gegenüber den potentiellen Koalitionspartnern SPD oder Grünen Schwäche. Und die kommt bei Wählern nie gut an.

Die Union wird ihre Glaubwürdigkeit als künftige Krisenbewältigerin bei Wählern, gerade bei solchen, die möglicherweise noch unentschlossen zwischen ihr und der AfD stehen, nicht gerade dadurch erhöhen, dass sie zwar mit den Sozialdemokraten und Grünen die Vererbung von Bauernhöfen und die PR-Mittel der Abgeordneten regelt, aber in der wirklich drängenden Migrationskrise, die zweifellos neben der Wirtschaftskrise die Sorgen der Bürger dominiert, zaghaft stillsteht.