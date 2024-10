In der Sendung von Caren Miosga am Sonntagabend war das zum Beispiel am Anfang so, als Miosga ihn fragte, ob ihm die Niederlage gegen Angela Merkel vor 20 Jahren „zugesetzt“ habe. Ein einfaches „Ja“ kam ihm nicht über die Lippen, stattdessen rekapitulierte er seinen damaligen Abschied. Natürlich weiß jeder Mensch, der schon eine Niederlage erleben musste – also wirklich fast jeder! –, dass einem das zusetzt. Und in unserer heutigen Gefühlsdemokratie gewinnt man mit dem Zeigen von Gefühlen auch der Schwäche wohl eher Sympathie als mit Phrasen oder der Demonstration von (scheinbarer) Härte.