Die Neue Zürcher Zeitung eröffnete ihre Samstagsausgabe am 12. Oktober mit der Schlagzeile: „Kulturpessimismus ist in Mode“. Auf Seite acht schrieb die NZZ mit einer weiteren Schlagzeile trotzig gegen den Kulturpessimismus an: „Demokratien sind noch lange nicht am Ende.“ Gleichentags sinnierte die Frankfurter Allgemeine gedankenschwer über „die Erzählung vom Niedergang des Westens“. Das Blatt der klugen Köpfe kam zum Schluss: „Der Westen untergräbt und schwächt sich selbst.“

Derweil raunen privilegiert bestallte Intellektuelle in den Salons des Bildungsbürgertums mit Blick auf China ehrfurchtsvoll von einer unbedingten Willenskultur, an der es westlichen Arbeitnehmern leider, leider gebreche. Und so mancher Wirtschaftsreisende verkündet nach der Rückkehr aus dem Reich der Mitte enthusiasmiert die Kapitulation des westlichen Kapitalismus: „Wir haben in Zukunft nicht mehr viel zu bestellen!“

