Aus weiß-blauem Blickwinkel kann die CSU der Bundestagswahl gelassen entgegensehen: 43 Prozent sagen ihr die Demoskopen in Bayern voraus, ein zweistelliges Plus gegenüber den mageren 31,7 Prozent von 2021. Doch ob sie ihre 45 (von 46 möglichen) direkt gewonnenen Mandaten verteidigen kann, ist unwahrscheinlich. Nach dem neuen, von der Ampel gezielt gegen die CSU konstruierten Wahlrecht können Wahlkreissieger nämlich leer ausgehen. Das ist immer dann der Fall, wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr aufgrund der erzielten Zweitstimmen zustehen. Das war bei der CSU dank der nunmehr abgeschafften Überhangmandate fast immer so.

CSU-Chef Söder hat die Parole ausgegeben, die CSU wolle sämtliche 46 Wahlkreise gewinnen. Da sie im Freistaat kaum in die Nähe von 50 Prozent Zweitstimmen kommen dürfte, werden ohnehin einige ihrer Wahlkreisgewinner leer ausgehen. Jetzt droht einigen „Wahlkreiskönigen“ der CSU eine zusätzliche Gefahr: Die Freien Wähler (FW) von Hubert Aiwanger wollen in Bayern mindestens drei Wahlkreise erobern.

Aiwanger spekuliert auf die Direktmandatsstrategie

Dank der von der Ampel zunächst abgeschafften, vom Verfassungsgericht aber geretteten „Grundmandatsklausel“ ersetzt der Gewinn von drei Direktmandaten das Überspringen der Fünfprozenthürde. Die scheint für Aiwanger im Bund unüberwindbar. In den bundesweiten Umfragen rangieren die FW bei 2 Prozent. Schon bei der Europawahl hatten die FW nur enttäuschende 2,7 Prozent erreicht. Auch die jüngsten Landtagswahlen endeten für die Freien Wähler mit Misserfolgen. In Brandenburg verpassten sie mit 2,6 Prozent den Wiedereinzug ins Landesparlament. In Thüringen und Sachsen schnitten sie noch schlechter ab: 1,3 Prozent und 2,3 Prozent.

Das schreckt Aiwanger, in Söders Kabinett stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, nicht ab. Er spekuliert – ebenso wie die Linke – auf die Direktmandatsstrategie. Der Unterschied: Während die Linkspartei auf drei „Oldies“ – Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow – setzt, versucht Aiwanger es mit zwei Landräten und einem Bürgermeister als Direktkandidaten – und natürlich sich selbst. Der Vorteil von Kommunalpolitikern an der Spitze eines Kreises oder einer Stadt. Diese kleinen Könige haben alle schon einmal oder gar mehrfach die absolute Mehrheit erreicht. Zudem sind sie in ihrem „Reich“ bekannter und besser verwurzelt als manch langjähriger Abgeordneter, der die meiste Zeit in Berlin verbringt.

Aiwanger will auch im Bund mitregieren

Söder wäre nicht Söder, wenn er die Erfolgsaussichten der Freien Wähler nicht herunterspielte. Für Aiwanger habe es bei der Suche nach Direktkandidaten „Absagen gehagelt“. Auch habe der FW-Plan „keine große Relevanz“. Für deren Gegenkandidaten von der CSU könnte es freilich sehr relevant sein, ob der FW-Bewerber ihnen viele Stimmen wegnimmt. Diese könnten ihnen dann im Vergleich zu anderen Wahlkreissiegern der CSU fehlen, was sie wiederum das Mandat in Berlin kosten könnte. Denn die einer Partei nach dem Zweitstimmenanteil zustehenden Sitze werden danach vergeben, wie viele Prozente jeder einzelne Wahlkreissieger erhalten hat.

Für die Freien Wähler soll im Oberallgäu die Landrätin Indra Baier-Müller ein Direktmandat erobern, im Wahlkreis Landshut der dortige Landrat Peter Dreier. Im Wahlkreis Augsburg-Land ruhen die Hoffnungen auf Michael Wörle, Bürgermeister von Gersthofen bei Augsburg. Aiwanger selbst tritt in Rottal-Inn an. Er kündigte zudem an, auch außerhalb Bayerns noch mit ein bis zwei weiteren zugkräftigen FW-Kandidaten ins Rennen zu gehen. Aiwanger zieht es nicht nur in den Bundestag. Er will auch mitregieren. Auf dem FW- Parteitag sagte er dies ganz deutlich: „Die Freien Wähler müssen in die Bundesregierung.“ Dass er dann selbst das Wirtschaftsministerium übernehmen möchte, hat er schon mehrfach betont.

Bewerbung an Friedrich Merz

Aiwangers Wunschpartner steht fest: die Union. Schließlich regiert er schon seit 2018 in Bayern mit der CSU. Sein Ziel im Bund: Eine „bürgerliche Koalition“ aus CDU/CSU, FDP und Freien Wählern. Bei Friedrich Merz hat er sich bereits überdeutlich beworben: „Lieber Herr Merz, lieber Fritz, red‘ mit den Freien Wählern und kuschele nicht mit den Grünen“, appellierte er an den Kanzlerkandidaten der Union. „Geh‘ nicht ins Bett mit denen, die Deutschland ruiniert haben.“ Dass Aiwanger stets Front gegen die Grünen macht, müsste eigentlich ganz nach dem Geschmack Söders sein. Doch fürchtet der, bei einem „Anti-Grünen-Wahlkampf“ Aiwangers sein eigenes Alleinstellungsmerkmal auf diesem Feld zu verlieren.

Ganz nüchtern betrachtet, könnte ein Einzug der Freien Wähler in den Bundestag die Chancen für eine Dreier-Koalition ohne SPD und Grüne verbessern. Bei drei Direktmandaten würden dem bürgerlichen Lager auch keine FW-Stimmen verloren gehen, wie das bei einem Scheitern an der Fünfprozenthürde der Fall wäre. Zudem könnte Aiwanger Stimmen bekommen, die sonst bei der AfD landeten. Schließlich sind die Freien Wähler scharfe Kritiker der Einwanderungspolitik der Ampel, fordern einen Stopp der illegalen Zuwanderung, Zurückweisungen an der Grenze eingeschlossen. Allerdings tun sie das ohne rassistische und völkische Untertöne wie die AfD und sind auch nicht mit den in der Ära Merkel begangenen Fehlern bei der Zuwanderung belastet.

Der AfD Stimmen wegnehmen und einen harten Kurs gegen die Grünen einschlagen – diese FW-Strategie müsste Söder eigentlich gefallen. Wenn da nicht die Gefahr wäre, dass Aiwanger die CSU einige Direktmandate kostet und, wenn es ganz schlimm kommt, auch noch das CSU-Zweitstimmen-Ergebnis schmälert. Da muss Söder sich wohl entscheiden, was ihm wichtiger ist: die CSU oder der Bund. Man ahnt, wie er sich entscheiden wird.