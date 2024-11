SPD, Grüne und FDP haben sich auf ein System geeinigt, das offenbar kein Wähler verstehen soll. Nehmen wir an, eine Partei erringt in einem Bundesland 25 Direktmandate, obwohl ihr Zweitstimmen-Ergebnis nur für 20 Sitze ausreicht. Dann werden die fünf Wahlkreissieger mit dem geringsten Erststimmen-Anteil unter den 25 Gewinnern nicht in den Bundestag einziehen. Das kann und wird groteske Folgen haben.