Mit Meinungen ist es so eine Crux. Insbesondere mit freien Meinungen. Sie können unangenehm, unsachlich, beleidigend oder auch nur falsch sein. Wobei das mit der falschen Meinung schon wieder so ein Problem ist. Denn strenggenommen, sind Meinungen subjektive Ansichten. Und die können per definitionem nicht falsch sein. Anders etwa als Tatsachenbehauptungen.

Aber in der alltäglichen Schlacht in den sozialen Medien kann der Unterschied zwischen Tatsachenbehauptung und Meinung schon einmal aus dem Blick geraten. Viele halten etwa ihre Meinung für eine Tatsache. Und umgekehrt werden Tatsachen zu Meinungen herabgestuft. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Deshalb haben besonders besorgte Menschen eine wichtige Institution geschaffen: den Faktenckecker.

Moralische Fakten gibt es nicht

Der Faktenchecker ist eine reichlich schillernde Erscheinung. Denn was Fakten sind, was Vermutungen, was Annahmen, was plausibel ist, evident, unwahrscheinlich, möglich, wahr oder falsch – das ist bekanntlich ein weites Feld. Klar, viele Behauptungen sind offensichtlicher Unsinn. Die Erde ist keine Scheibe. Punkt. Doch andererseits muss man nicht jahrelang Popper gelesen zu haben, um zu wissen, dass auch in den Wissenschaften Tatsachen nur so lange Tatsachen sind, bis sie wiederlegt werden.

Hinzu kommt, dass nicht wenigen Faktenliebhaber empirischen und normativen Aussagen verwechseln. Daher noch einmal zum mitschrieben: Es gibt keine moralischen Fakten. Es gibt nur empirische Fakten. Normative Aussagen könne nicht wahr oder falsch sein. Sie entsprechen dem moralischen oder ästhetischen Zeitgeist oder nicht. Aber das macht sie nicht falsch, sondern unzeitgemäß. Das bedeutet, dass man hinsichtlich moralisch strittiger Fragen nicht irren kann. So kann man etwa hinsichtlich der Migrationsfrage keine falsche Ansicht haben.

Freiheit beginnt jenseits der Fakten

Spätestens an diesem Punkt kommt die Freiheit ins Spiel. Denn Freiheit bedeutet unter anderem, das meinen und sagen zu dürfen, was man will. In einer freiheitlichen Gesellschaft hat jeder die Freiheit, den größten Unsinn zu erzählen, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Freiheit beginnt jenseits der Fakten, sonst bräuchten wir sie nicht. Eine Welt der Faktenchecker ist nicht nur eine Welt der spießigen Oberlehrer, sondern auch der moralischen Gouvernanten. In einer liberalen Gesellschaft haben sie nicht verloren.

Gut also, dass Mark Zuckerberg in den USA die Faktenchecker bei Facebook und Instagram wieder abschafft. Und Zeit, dies auch in Europa zu tun. Anders sehen das naturgemäß die Volkspädagogen dieser Republik: SPD-Generalsekretär Matthias Miersch bezeichnete die Pläne Zuckerbergs als „brandgefährlich“ und „alarmierend“. Friedrich Merz befand, „dass hier vor allem Plattformen geschaffen werden für Falschinformationen, für einseitige Kampagnen, für Halbwahrheiten, für Hetze, für Hass“. Und der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz kam zu der trotzigen Einschätzung: „Der Meinungsfreiheit dient das nicht“.

Correctiv gibt sich entsetzt

Besonders apart war in diesem Zusammenhang allerdings die Einschätzung des bekanntlich auch nicht immer besonders faktenorientierten Recherchekollektivs Correctiv (Stichwort: „Wannseekonferenz 2.0“). Dort gab man Kund: „Die Entscheidung von Meta ist verheerend, da die Arbeit von Faktencheck-Redaktionen nachweislich dazu beiträgt, Desinformation in Sozialen Netzwerken effektiv zu bekämpfen“. Und was eine Desinformation ist, so darf man vermuten, entscheiden im Zweifelsfall hochsubventionierte NGOs oder Meldeportale.

Unser Umgang mit Wahrheit und den Tatsachen der Welt ist immer historisch. Es gibt nicht den einen richtigen Zugang zu Tatsachen. Die Aufklärung zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie die Wahrheit auf ein paar empirische Fakten reduzierte, sondern dass sie dem Monotheismus mittelalterlichen Denkens einen Polytheismus der Wahrheiten entgegensetzte. Die Gründe dafür waren erkenntnistheoretische Natur, aber auch moralische: Man war der Meinung, dass man den Menschen Unsicherheit und einen Pluralismus an Wahrheiten zumuten kann.

In diesem Sinne sind Faktenchecker nicht nur Feinde der Freiheit, sondern auch Feinde der Aufklärung. Eine aufgeklärte Gesellschaft sollte den Menschen zumuten, dass es nicht immer nur eine faktenbasierte Wahrheit gibt, sondern ein Pluralismus an Wahrheiten und Perspektiven. Die Bürger, da bin ich mir sicher, halten das aus. Anders als manche Politiker oder Aktivisten.