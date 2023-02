So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Gerd Antes war Mitglied zahlreicher Wissenschaftskommissionen, unter anderem der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut sowie des Advisory Boards der International Clinical Trial Registry Platform (ICTRP) der WHO. Der Medizinstatistiker war Wissenschaftlicher Vorstand der Cochrane Deutschland Stiftung, die sich für wissenschaftliche Evidenz in der Medizin einsetzt. Er ist Mitglied des Vereins „Sokrates – Kritische Rationalisten“, der jüngst eine Stellungnahme zum Umgang mit Corona veröffentlicht hat.

Herr Antes, alle Welt redet dieser Tage von der Aufarbeitung des Corona-Managements – zuletzt etwa sehr prominent Lothar Wieler in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aspekte, die jetzt wirklich auf den Prüfstand gehören?