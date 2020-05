Nelken, rote Nelken. Alice Hornung schaut genau hin. Es sind nicht die roten Kunstblumen, die sie sich sonst immer am 1. Mai ans Revers heftet, wenn sie, die DKP-Frau, zur DGB-Kundgebung in ihrer Heimatstadt Saarbrücken geht. Heute blühen die Nelken auf dem Shirt der Berliner Singer-/Songwriterin Dota, und die steht nicht auf der Straße, sondern in einem Studio in der DGB-Zentrale in Berlin-Mitte. Sie singt ein Lied gegen „Grenzen“.

Die 84-jährige Alice Hornung sitzt vor ihrem PC und schaut zu. Der Ton bricht zwischendurch mehrfach ab, das Bild friert ein, weil die Leitungen überlastet sind. Aber hey, ihren Enkeln kann Hornung sagen: Auch 2020 war ich dabei. Seit 60 Jahren ist sie, die als Fremdsprachenkorrespondentin für einen Industriebetrieb gearbeitet hat, Mitglied der Gewerkschaft. Seither hat sie keine einzige 1.Mai-Kundgebung verpasst. Sie sagt, es sei jedes Mal ein Highlight: „Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl spürt man nur auf der Straße.“ Umso trauriger war Hornung, dass der DGB alle Demos bundesweit absagen musste. Gesundheit first, heißt das Credo in der Coronakrise.

