Manchmal sind es tatsächlich Petitessen, an denen sich der Zustand einer Gesellschaft am besten ablesen lässt. Zum Beispiel die alberne Darbietung eines Kinderchores: vorgeblich naive Frechheiten, Kindern politisch korrekt von Erwachsenen in den Mund gelegt. Das ist unangenehm und peinlich. Ein wirklicher Aufreger ist es aber nicht. Und dennoch baut sich eine Empörungswelle auf, die wiederum Gegenempörung provoziert. Und so kreist zumindest der medial aktive Teil unserer Gesellschaft dauerempört um sich selbst. Auch so kann man Feiertage verbringen.

In seinem zentralen Werk „Das wilde Denken“ unterscheidet der Ethnologe Claude Levi-Strauss zwischen kalten und heißen Gesellschaften. Kalte und heiße Gesellschaften unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Haltung gegenüber dem kulturellen und technischen Wandel. Heiße Gesellschaften sind anpassungswillig und veränderungsbereit. Sie sind flexibel, innovativ und dynamisch. Entsprechend unterwerfen sie sich ihre Umwelt, erzeugen Wohlstand, soziale Ungleichheit und Differenzen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.