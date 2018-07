Neulich wäre er beinahe aufgeflogen. Es passierte in der U-Bahn. Salman Boussoufa (Name geändert) sagt, er sei auf dem Weg zu Freunden gewesen. Plötzlich hätten zwei Männer vor ihm gestanden. „Fahrscheinkontrolle!“ Boussoufa besitzt ein Monatsticket für Busse und Bahnen. An diesem Tag, sagt er, hätte er es vergessen. Ihm sei schlecht geworden vor Angst. Denn jetzt passierte etwas, wovor er sich immer gefürchtet hatte: Die Kontrolleure wollten seinen Ausweis sehen. Boussoufa besitzt keinen. Er lebt illegal in Deutschland, ohne gültigen Aufenthaltstitel, ohne Papiere. Jede Kontrolle kann so sein Leben in Deutschland gefährden, in Abschiebehaft enden. Es ist ein Leben in ständiger Ungewissheit.

Salman Boussoufa gehört zu jenen Menschen, die in der aktuellen Migrationsdebatte nicht vorkommen. Auch die Politik hat sie nicht im Blick. Es gibt nur grobe Schätzungen darüber, wie viele Menschen hierzulande ohne Papiere leben. Zwischen 200 000 und 500 000, vermutet die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Hinzu kommt: Es ist keine homogene Gruppe. Die Menschen kommen aus der ganzen Welt, aus Afghanistan, Moldawien, Ukraine, Türkei oder Kolumbien. Ihre Motive sind so unterschiedlich wie ihre Biografien: Flucht vor Krieg, Terror oder Armut; die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf Arbeit und eine gute medizinische Versorgung.

