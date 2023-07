So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Nein, mit dem Heizungsgesetz wollen die Sozialdemokraten das Wahlvolk in der Sommerpause nicht behelligen. Schließlich war es kein Ruhmesstück, fas die Ampel unter einem weitgehend absenten Bundeskanzler da geboten hat. Also muss ein neues Thema her.

In einem Punkt sind sich die Genossen ganz sicher: Umverteilung geht immer. Etwas deutlicher ausgedrückt: Ein Appell an die deutsche Nationaleigenschaft Neid kann nicht schaden. Unten gegen oben, arm gegen reich, Arbeitnehmer gegen Manager – auf dieser Klaviatur spielen Sozialdemokraten perfekt. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wenn sie alle ihre Umverteilungspläne umsetzen könnten; was bliebe dann noch als Markenkern?