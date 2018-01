„Nein“, sagt er, „Journalisten verdrehen nur alles.“ Aber er guckt nicht böse. Er bleibt, als er mit keinem Wort überredet wird, stehen und fängt doch an zu sprechen, über die Messerattacke auf den Bürgermeister in Altena im Sauerland, es ist Advent, sie ist gerade drei Tage her, und sie wurde von einem deutschen Flüchtlingspolitikgegner verübt: „Ich verurteile die Attacke, keine Frage. Aber was seitdem daraus gemacht wird! Keine Nachrichtensendung ohne das Thema, und jetzt auch noch die Talkshows! Es ist viel zu viel. Dass die Leute in diesen Sendern nicht merken, dass sie genau das Gegenteil erreichen. Ich frage Sie, was ist eigentlich mit den vielen anderen Fällen? Den Messerattacken von Nichtdeutschen? Gibt es die gar nicht, oder warum werden die nicht diskutiert?“