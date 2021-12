Am , trifft sich zum vorerst letzten Mal die Bundestagsfraktion der FDP im Berliner Reichstag. Kisten und Koffer sind bereits gepackt, und wenn nicht, werden sie zeitnah gepackt sein. „Hoffnung, Beharrlichkeit und Gottvertrauen“, lautet fortan die Losung. Sie ist eingestanzt in Holzmännlein aus dem Erzgebirge, die die Anwesenden mit nach Hause nehmen dürfen. Als Partei steht die FDP im Bund zu diesem Zeitpunkt vor dem Nichts, aber mit leeren Händen gehen, das will man auch nicht. An irgendwas muss man sich ja festhalten.

65 Jahre Parlamentarismus mit den Liberalen gingen damals zu Ende. Bei der Bundestagswahl vier Jahre zuvor kam die Partei noch auf 14,6 Prozent der Zweitstimmen, wurde Juniorpartner der Regierung Merkel. Dann kam der Absturz. Minus 9,8 Prozent stand 2013 auf der Soll-Seite, auf der Haben-Seite 4,8 Prozent. 0,2 Prozentpunkte zu wenig also, um weiterhin Teil des Bundestags sein zu dürfen. So grausam kann Demokratie sein.